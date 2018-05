Twee arrestaties na dode in Brabants zwembad

Na het aantreffen van een dode man op de bodem van een privézwembad in Milheeze heeft de politie Oost-Brabant twee personen aangehouden. Hoe de man overleden is, is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met zowel een noodlottig ongeval als een misdrijf.

Verderop op het terrein vonden agenten zondagmiddag ook een man die buiten bewustzijn was. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Eerder op de dag belde een van de bewoners van het huis de politie met de mededeling dat iemand levenloos op de zwembadbodem lag. De toegesnelde hulpdiensten probeerden de man tevergeefs te reanimeren.

Dood door schuld

De twee arrestanten, een 32-jarige Helmondse en een 28-jarige man uit Milheeze, worden verdacht van dood door schuld. Zij waren eerder samen met de twee gevonden mannen op bezoek bij het huis. De identiteit van de persoon die in het ziekenhuis ligt, is onbekend. De dode was een 29-jarige man die uit Milheeze komt, net als een van de verdachten.