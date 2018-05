Rus uitgeschakeld in eerste ronde Roland Garros

Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 27-jarige tennisster uit Monster was kansloos tegen Sloane Stephens, de Amerikaanse nummer tien van de wereld: 2-6 0-6.

Dát Rus mocht starten in het hoofdtoernooi, was een kleine bonus voor haar. Ze verloor in de laatste kwalificatieronde maar mocht als lucky loser alsnog afreizen naar het grandslamtoernooi Parijs. Tegen Stephens, de vorige winnaar van de US Open, won Rus in de eerste set nog twee games, maar had daarna weinig meer in te brengen.

Na Rus’ uitschakeling zijn nog drie Nederlanders actief op Roland Garros: Robin Haase bij de mannen, bij de vrouwen Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp. Hogenkamp speelt maandag tegen de Russische Maria Sjarapova. Bertens treft dinsdag de Wit-Russische Arina Sabalenka. Haase speelt zondag tegen David Goffin uit België.