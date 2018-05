Ricciardo wint in Monaco, Verstappen na inhaalrace toch nog negende

Wat Daniel Ricciardo in 2016 door een fout van zijn team niet lukte, lukte hem zondag wel: hij won vanaf pole position de Grand Prix van Monaco, de meest prestigieuze race van het jaar. Zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen haalde het maximale uit een onmogelijke en ondankbare taak en eindigde vanaf de twintigste en laatste startplek uiteindelijk als negende, dankzij enkele knappe inhaalacties.

Op een kwart van de race leek de race in de nauwe, onvergeeflijke straten van Monaco weer uit te gaan lopen op een drama voor Ricciardo. In 2016 stond zijn team niet klaar met nieuwe banden tijdens een pitstop, waardoor hij zijn leidende positie aan Lewis Hamilton (Mercedes) opgaf en niet meer herpakte. Nu meldde hij over de boordradio dat hij langzaam vermogen verloor. Zijn auto kon wel blijven rijden, maar hij had geen topsnelheid meer. Op de rechte stukken was naaste achtervolger Sebastian Vettel (Ferrari) dertig kilometer per uur sneller.

Team vol ongeloof

Maar dan blijft Monaco Monaco: inhalen is er lastig, zelfs al is je auto twee seconden per ronde langzamer. Ronde na ronde liet Ricciardo Vettel achter zich. Achteraf bleek wel hoe groot het probleem eigenlijk was: “Ik heb geen idee hoe je dit hebt gedaan”, zei de monteur van de Australiër over de boordradio toen hij de finish was gepasseerd.

“Ik dacht dat de race voorbij was”, zei Ricciardo na de race tegen het Britse Channel 4. “Een paar seconden lang wilde ik mijn ogen dichtdoen en beginnen met huilen. We veranderden daarna wat. Het probleem verdween niet, maar werd ook niet erger. Ik kon nog maar zes [van de acht] versnellingen gebruiken.”

Vettel bleef steeds rond de anderhalf tot twee seconden achter Ricciardo, maar inhalen lukte geen moment. Na een virtuele safety car in de laatste ronden van de race - na een harde crash tussen een remloze Charles LeClerc (Sauber) en Brendon Hartley (Toro Rosso) - kon Ricciardo nog seconden wegrijden bij zijn oud-ploeggenoot Vettel.

Ricciardo won voor de tweede keer dit jaar. In China was het nog meer geluk dan wijsheid geweest - onder meer door een slimme strategie van Red Bull. In Monaco was hij simpelweg de beste.

Inhaalrace

Dat inhalen wel kán in Monaco, hoe lastig ook, liet Max Verstappen zien. Hij moest vanaf de laatste plek starten na zijn onnodige crash in de derde vrije training op zaterdag, waardoor hij niet aan de kwalificatie had mee kunnen doen. Hij klom met gewaagd, maar bekeken rijden op van de twintigste naar de negende plek. Meer zat er, zonder al te veel risico te nemen, waarschijnlijk niet in.

Zijn ongeduld, niet voor het eerst dit jaar, kwam hem zaterdag op veel kritiek te staan. Maar de grootste straf zal voor Verstappen de aanblik van een juichende Ricciardo op de hoogste trede van het podium zijn. Red Bull had de beste auto, het hele weekend, en hij had daar ook kunnen staan.

“De snelheid is nooit het probleem geweest dit weekend”, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. “Als je toch achteraan start, moet je zo snel mogelijk dat gat proberen te dichten zodat je in ieder geval kans hebt om mensen weer in te halen. Je probeert het beste ervan te maken en nu moet je ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Het zijn heel pijnlijke momenten, maar ik denk dat je die soms nodig hebt om beter te worden. Dit jaar is het sowieso nog niet helemaal goed verlopen, maar dat heb je soms, dat er een jaar tussen zit dat het niet helemaal loopt. Het ergste zou zijn als je niet snel genoeg bent, dat is niet het probleem.”

Vettel werd tweede in Monaco, Hamilton derde. Hamilton leidt met veertien punten voorsprong in de titelstrijd in de Formule 1. Ricciardo klimt door zijn overwinning naar de derde plaats, Verstappen blijft zesde.