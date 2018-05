Regeringsformatie Italië geklapt na weigering benoeming minister

De beoogde Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft de opdracht om een regering te vormen tussen de Vijfsterrenbeweging en Lega opgegeven. Dat melden internationale persbureaus op basis van een hoge medewerker van de president Sergio Mattarella.

Eerder op zondag was er een ontmoeting tussen Mattarella en Conte over de benoeming van de ministerploeg. Tijdens dit gesprek weigerde de Italiaanse president in te stemmen met de kandidaat-minister van Lega voor Economische Zaken. Het gaat om de eurosceptische Paola Savona. Hij noemde de Italiaanse deelname aan de euro een “historische vergissing”.

Anti-Duitse econoom

Volgens buitenlandredacteur Marc Leijendekker wilde Lega de kandidatuur van de anti-Duitse econoom doordrukken tegen de zin in van Mattarella. Maar uiteindelijk is het de Italiaanse president die akkoord moet gaan met de benoeming van de ministers.

De leider van de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio reageerde verontwaardigd. In een livegestreamde Facebookvideo noemde hij de weigering van Mattarella “onacceptabel”. Di Maio vroeg zich af wat het nut is van stemmen wanneer kredietbeoordelaars de toekomst van het land bepalen.

