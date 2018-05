Rechtse kandidaat wint eerste ronde presidentsverkiezingen Colombia

Na het tellen van 98 procent van de stemmen van de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen leidt de rechtse kandidaat Ivan Duque met 39 procent van de stemmen, meldt Reuters. Zijn linkse rivaal Gustavo Petro blijft steken op iets meer dan 25 procent bij de eerste verkiezingen sinds er een vredesdeal met de FARC werd gesloten.

Dat betekent dat er volgende maand een tweede ronde zal plaatsvinden tussen beide kandidaten. Het is de eerste keer dat een openlijk linkse socialistische kandidaat de tweede ronde haalt in Colombia. In het gewelddadige verleden van Colombia zijn meerdere linkse politici die dicht in de buurt kwamen van de macht vermoord.

De centrumlinkse kandidaat Sergio Fajardo behaalt vlak achter Petro de derde plaats met 23,8 procent van de stemmen. Als zijn stemmers in de tweede ronde op 17 juni voor de linkse Petro gaan, dan wordt het echt een nek-aan-nek-race in het politiek zeer verdeelde Colombia.

Duque versus Petro: een klassieke links-rechtsstrijd

De rechtse technocraat Ivan Duque (41) zou het liefst het akkoord met de FARC ontmantelen, maar aangezien dat erg lastig is wordt verwacht dat hij er alles aandoen om de implementatie daarvan te vertragen. Ook belooft hij een aantrekkelijk klimaat voor buitenlandse investeerders en wil hij de ‘war on drugs’ opvoeren, schreef correspondent Nina Jurna in een voorbeschouwing op de verkiezingen.

Gustavo Petro was in zijn jonge jaren lid van de linkse guerilla-beweging M-19 en wordt er door oud-president Alvaro Uribe van beschuldigd FARC-sympathieën te hebben. Hij is voorstander van het vredesakkoord met de FARC. Petro was van 2012 tot 2015 burgemeester van de hoofdstad Bogotá en wil de strijd aangaan met de sociale ongelijkheid in Colombia. Rechts zegt dat Colombia onder zijn leiding net als buurland Venezuela en Cuba helemaal de verkeerde kant op zou gaan.

De huidige president Juan Manuel Santos die in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het sluiten van het vredesakkoord met de FARC was niet herkiesbaar.