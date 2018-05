Noord-Korea en Trump blijven streven naar top

Gaat de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nu toch gewoon door? Het begint er zowaar op te lijken. Donderdag zegde Trump de top af in een persoonlijke brief aan Kim, maar inmiddels doet hij bijna alsof hij de brief nooit heeft verstuurd. De top zou op 12 juni in Singapore moeten plaatsvinden.

Zaterdag liet de Noord-Koreaanse leider tijdens een onverwachte en inderhaast georganiseerde nieuwe ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in weten dat hij zijn zinnen nog steeds op de top heeft gezet. Volgens een verklaring van het Noord-Koreaanse staatspersbureau zou Kim „zijn vaste wil hebben getoond” voor wat betreft het houden van de „historische topontmoeting” tussen de VS en Noord-Korea.

Moon zegt dat Kim wel argwaan koestert jegens de VS. „Waar Kim twijfels over heeft, waar hij zich zorgen over maakt, is of zijn land de VS echt kan vertrouwen wat betreft hun belofte om een eind te maken aan vijandige relaties”, aldus Moon. Een hoge Zuid-Koreaanse overheidsvertegenwoordiger heeft gesuggereerd dat deze angst misschien weg te nemen is door een verklaring van non-agressie, nog voor aanvang van de top.

Amerikaanse delegatie

Trump houdt de mogelijkheid steeds nadrukkelijker open dat de top gewoon doorgaat. Op zaterdagavond zei hij over gesprekken met de Noord-Koreanen: ,,Het loopt heel aardig. We mikken op 12 juni in Singapore. Dat is niet veranderd.” Een bezoek aan Singapore van de Amerikaanse delegatie die de top moet voorbereiden gaat ook gewoon door. Zondag zetten Amerikaanse onderhandelaars zelfs voet in Noord-Korea voor een onderhoud met Choe Son Hui, de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken.

Toch staat niet vast of de top doorgaat. Grootste geschilpunt blijft welke partij op welk moment wat moet doen. Moet Noord-Korea eerst al zijn kernwapens inleveren voordat de sancties worden verlicht? Of moet het een stapsgewijs proces zijn, waarbij ook de Verenigde Staten hun troepenmacht uit Zuid-Korea terugtrekken? Dat heeft de voorkeur van niet alleen Noord-Korea, maar ook van Zuid-Korea en van China.

Raketafweersysteem

En moet de VS ook THAAD ontmantelen, het Amerikaanse raketafweersysteem dat in Zuid-Korea is gestationeerd? Dat zal in elk geval een eis zijn die China Kim tijdens zijn meest recente bezoek aan China nadrukkelijk heeft meegegeven. China is bang dat de VS THAAD voornamelijk gebruiken voor spionage in China.

Opvallend is hoe snel de leiders van Noord- en Zuid-Korea deze keer een ontmoeting konden organiseren. Het initiatief ging uit van Noord-Korea, en binnen 24 uur na Kims verzoek zaten beide leiders al met elkaar om de tafel, deze keer aan de Noord-Koreaanse kant van de grens.

Van de bijeenkomst op zaterdag kwamen eerst alleen beelden zonder geluid vrij. Verklaringen van beide partijen volgden pas op zondagochtend. Op de beelden is te zien hoe warm beide leiders met elkaar omgaan, en hoe Kim en Moon elkaar drie keer omhelzen bij het afscheid. De boodschap van Noord-Korea moge duidelijk zijn: Noord- en Zuid-Korea zijn broedervolkeren die er alles aan doen om de top te laten slagen. Nu alleen de Verenigde Staten nog.