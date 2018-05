Mensen onwel tijdens marathon Leiden

Tijdens de marathon in Leiden zijn zondag meerdere deelnemers onwel geworden vanwege het warme weer. Vier mensen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de brandweer. De organisatie van de marathon laat weten dat de start van de 10 kilometer is uitgesteld tot 15.00 uur in afwachting van het weer.

Volgens de brandweer kon de opvanglocatie in de stad het aantal renners niet aan en daarom moesten er ambulances uit andere regio’s worden ingeschakeld. Inmiddels zijn er volgens de brandweer genoeg hulpverleners aanwezig om de renners op te vangen en is de situatie “rustig”. Er hoefde niemand gereanimeerd te worden, benadrukt de organisatie van de marathon op Twitter.

Vanwege het warme weer waarschuwde de organisatie vooraf genoeg water te drinken. “Loop met een petje en doe rustig aan!” schreef de organisatie op Twitter.