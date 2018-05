Marine zoekt naar verdwenen duikers in Zeeland

De marine heeft zondag het duikvaartuig Hydra ingezet voor een zoekactie naar twee verdwenen sportduikers in Zeeland. Het tweetal ging zaterdagmiddag bij Scharendijke het Grevelingenmeer in en kwam vervolgens niet meer terug. Duikers zoeken vanaf het marineschip op een diepte van 25 meter. De brandweer heeft locaties aangegeven waar de verdwenen duikers zich mogelijk bevinden.

Een politiewoordvoerder “gaat uit van het ergste” omdat de duikers met hun luchtflessen slechts een aantal uur onder water kunnen blijven. Het is vrij zeker dat het tweetal nog in het water is: ze vertrokken eerder vanaf een duikcentrum in de buurt en zijn nooit teruggekeerd naar de spullen die ze op het land hadden achtergelaten. Ook heeft familie van de twee niets van ze gehoord.

Zaterdagavond zetten de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de brandweer een grootschalige zoekactie op. Er werden duikteams, meerdere boten en twee helikopters van de Kustwacht ingezet en onder meer met sonarapparatuur gezocht. Gedurende de nacht werd de zoekactie gestaakt en zondag weer hervat. De duiklocatie is momenteel afgesloten voor de zoekactie. Voor de zoekactie in dieper water moeten duikteams van de marine ingeschakeld worden.

Onduidelijk welk wrak

Henk van Ielen, eigenaar van duikcentrum Scharendijke, heeft de politie zaterdagavond gebeld vanwege de vermissing. De duikers hadden hun autosleutel in de namiddag bij hem achtergelaten en later op de avond nog steeds niet opgehaald, waarna hij alarm sloeg. Volgens Van Ielen gaat het om twee mannen van ongeveer eind twintig, waarvan er minstens één opgeleid zou zijn tot instructeur. Hij noemt het “heel vreemd” dat de twee duikers tegelijkertijd verdwenen zijn: “Meestal als er iets gebeurt bij het duiken, komt een duikbuddy naar boven om alarm te slaan.”

Van Ielen nam in 2013 het duikcentrum over en sindsdien heeft hij drie eerdere dodelijke ongevallen gehad. Incidenten hebben volgens de duikinstructeur meestal een medische oorzaak, maar hij verwacht niet dat allebei de duikers tegelijkertijd onder water gezondheidsproblemen hebben gehad.

Het is onduidelijk naar welk wrak de twee wilden duiken. Een van de mogelijke diepere wrakken in het gebied is Le Serpent, een in Frankrijk gebouwd schip dat speciaal aanpast is zodat het veilig is voor sportduikers. Dat schip ligt ongeveer op 25 meter diepte. Het Grevelingenmeer is een populair duikgebied en trekt ook liefhebbers uit het buitenland. Gemiddeld worden er elk jaar zo’n 800.000 tot een miljoen duiken gedaan volgens Van Ielen.