KLM-piloot opgepakt in Oslo na alcoholcontrole

In Oslo is een KLM-piloot opgepakt nadat hij niet door een alcoholcontrole is gekomen. Hoewel de luchtvaartmaatschappij verder niets over het voorval kwijt wil, schrijven Noorse media dat de arrestatie vrijdag plaatsvond.

Het zou volgens de Noorse krant VG gaan om een mannelijke vlieger van in de dertig. Het is niet bekend of het om een Nederlander gaat. Een KLM-woordvoerder kan niet zeggen hoe vaak het voorkomt dat een piloot niet door een alcoholcontrole komt.

Volgens VG is de man gearresteerd op vliegveld Gardermoen. Hij zou zeker twee weken blijven vastzitten.