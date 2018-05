Katy Perry zit vast in haar roze bubbel

Pop Katy Perry Witness Tour Gehoord: 26/5, Ziggo Dome Amsterdam. Herh. 27/5, aldaar. ●●●●●

Het oog is reusachtig en omvat als led-scherm het hele podium. Het oog ziet alles. Het beziet de wereld in flitsende fragmenten. Eerst onder aanzwellende muziek met grote ladingen rook vanuit de ruimte, zwevend langs planeten, nevelstormen en supernova’s. Dan schuift het oog open, het titelnummer van album en tournee Witness klinkt, en daar, vanuit de iris, vliegt Katy Perry in een gouden lakpak en lila kort kapsel op een ster de Ziggo Dome binnen. Een verbluffende opening.

De 33-jarige Amerikaanse hitzangeres Katy Perry knipte zich vorig jaar een pittig kort kapsel en zette op haar vijfde album (Witness) ‘purposeful’ pop, ofwel liedjes die zich uitspreken over wat er in de wereld gebeurt. Dat album was bedoeld als game changer. Want net als collega’s Swift, Miley Cyrus en Lady Gaga wilde Katy Perry (33) zichzelf opnieuw uit vinden; een verlangen naar echtheid, aangewakkerd door het ouder worden en de behoefte zich meer inhoudelijk (ook meer politiek) uit te spreken.

Katy Perry met ‘Witness’-tour zaterdagavond in de Ziggo Dome. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Helaas is dat album geen succes geworden. En bij haar show in Amsterdam, de eerste van twee nagenoeg uitverkochte concerten, blijkt die inhoudelijke ommezwaai toch ook minder diep gevoeld. Enkel haar ‘Chained To The Rhythm’, een oproep tegen vervlakking heeft een scherpere insteek. Met op het scherm de clichématige muizen in een rad als beeld bij de internetbubbel waarin we leven, en op het podium dansen steltlopers met televisie-hoofden. „Wordt wakker!”, schreeuwt Perry uit met een verbeten gezicht.

Flamingo’s

Hoe teleurstellend blijkt Katy Perry’s Witness-show hierna: een eerder gezien kleurig acrobatisch spektakel waarin haar oude lichtvoetige pretpop zich door ontwikkeld naar pulserende eurohouse in een geavanceerd decor. Met voor elk liedje bijpassende creaties, de enscenering is tot in detail. Zie hier de ironie: het is Perry die blijft vastzitten in haar zuurstokroze bubbel.

Het is een overvloedige popshow (vijf delen) als een piñata. En alles erin is reusachtig en quasi-brutaal. Gouden dobbelstenen met daarop buitelende dansers. Knalroze flamingo’s. Heerlijk volle lippen bij de cheeky publieksfavoriet ‘I Kissed A Girl’ („the taste of her cherry chap stick”). Een confetti van speelkaartensymbolen (‘Roulette’). Katy met haar danseressen in rood lak op Tetrisblokken (‘Dark Horse’). Een potje Pacman. Basketbal. De dansende haai uit haar Super Bowl show. Een regen van kassabonnetjes met daarop Perry’s ‘rekening’ van het Karma-café. En hup, dan schuift het oog weer open voor een immens tijger voor ‘Roar’, een van Perry’s zegenrijke liedjes.

Muzikaal is het heus aardig dat haar ‘Bon Appetit’ overgaat in Janet Jacksons What Have You Done For Me Lately. En haar recente hit ‘Swish Swish’ citeert uit ‘Star 69’ van Fatboy Slim. Dat een zevenkoppige band haar ondersteunt is mooi, maar niet als ze creatief belemmerd worden door een concerttape.

Het had allemaal wat compacter gemogen voor een interessanter effect. De setlist behoeft regie: schrap hopeloze liedjes als ‘Déjà Vu’, ‘Tsunami’ en ‘E.T’. En oei, die vertragende knelpunten door kledingwissels, nodeloze publieksgesprekjes en een cursus Nederlandse woordjes.

We zappen van de ene videoclip naar de volgende wereld, waarin de rusteloze sterzangeres misschien wel de wil heeft om de hemel te raken maar dat nauwelijks doet. Ondanks dat Perry daadwerkelijk op een planeet klimt en hoog boven de mensen tussen andere planeten vliegt en gitaar speelt (‘Wide Awake’). Een werkelijk fraai beeld, maar ook hier weer, wat zegt het toch? Perry overtuigt er vooralsnog enkel haar zeer jonge publiek mee.