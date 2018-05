Bloemendaal verslaat Kampong in finale EHL

In de finale van de belangrijkste Europese hockeycompetitie heeft Bloemendaal landskampioen Kampong verslagen met 8-2. Op eigen veld won het team van coach Michel van den Heuvel voor de derde keer in de clubgeschiedenis de titel in de European Hockey League (EHL).

Ondanks vele kansen lukte het Bloemendaal in de eerste twee kwarten niet om de score te openen. Het was het Utrechtse Kampong, vorig week voor de tweede keer op rij gekroond tot landskampioen, dat via Christiaan Jonker op voorsprong kwam. Zijn velddoelpunt zorgde voor een 0-2 stand: in dit seizoen experimenteert de EHL met nieuw puntensysteem, twee punten voor een veldgoal en één punt voor een strafcorner.

Afscheid topkeeper Jaap Stockmann

In het derde kwart kwam Bloemendaal langszij via een doelpunt dat viel uit een strafcorner. Om twee punten te kunnen scoren werd de bal buiten het strafcornergebied gebracht waarna Xavier Lleonart binnen de cirkel hard in de bovenhoek raak schoot. Twee minuten later kwam de thuisclub op voorsprong door een schitterende uitgespeelde aanval. Een lange hoge bal van Floris Wortelboer werd in de loop gecontroleerd door spits Roel Bovendeert die vakkundig Kampong-keeper David Harte verschalkte.

KAM 2-4 BLM WHAT A GOAL! A quite fantastic touch from Bovendeert to deflect a monster aerial past Harte #EHL #FINALFOUR WATCH NOW: https://t.co/uN9HFvisYb pic.twitter.com/omF8XO8ypA — Euro Hockey League (@EHLHockeyTV) May 27, 2018

Bij het derde velddoelpunt van Thierry Brinkman ontging de scheidsrechter dat de bal eerst de voet had geraakt van Bloemendaal-speler Wortelboer. Het protest van Kampong had geen effect. In de slotfase probeerde de Utrechtse club nog terug te komen in de wedstrijd, maar het was Bloemdaal dat handig gebruik maakte van de vele ruimte op het veld en uitliep naar een 8-2 voorsprong. De winst van de EHL betekende ook het afscheid van topkeeper Jaap Stockmann. De 140-voudig international won vier landstitels met Bloemendaal en drie keer de Europese titel.

De strijd om de derde/vierde plaats in de EHL werd ook gewonnen door een Nederlandse club. Rotterdam won met 5-4 van het Belgische Herakles.