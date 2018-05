Vader Anne Faber: rechtsgang heeft gefaald

De rechtsgang heeft in de behandeling van de zaak Michael P. gefaald. Dat schrijft Wim Faber, de vader van de vorig jaar verkrachte en vermoorde Anne Faber, in een open brief aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De brief werd zaterdag gepubliceerd in de Volkskrant. Faber wil dat raadsheer Rinus Otte, die deel uitmaakt van de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zijn functie daarom neerlegt.

Wim Faber concludeert in de brief dat rechters van het hof kritischer hadden moeten zijn wat betreft de strafmaat en de behandeling van Michael P. De 27-jarige man wordt ervan verdacht de 25-jarige Anne vorig jaar gedood te hebben nadat hij haar zou hebben verkracht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt P. in de zaak van moord of doodslag, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Justitie kwam hem destijds op het spoor door een DNA-spoor op de jas van Faber. Ten tijde van de moord zou P. bijna voorwaardelijk zijn vrijgekomen. Hij werd toen nog behandeld in de forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht in Den Dolder, waar hij ook buiten mocht komen. Al eerder was hij veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes en berovingen met geweld. Ook zou hij gefantaseerd hebben over moorden. Hij kreeg geen tbs opgelegd omdat hij weigerde mee te werken aan het daarvoor noodzakelijk psychiatrisch onderzoek.

Eigen onderzoek

Gezien de voorgeschiedenis van P. noemt Faber het in de brief “zeer opmerkelijk” dat P. in hoger beroep een strafvermindering van vijf jaar kreeg. Die conclusie trekt hij op basis van eigen onderzoek. Faber verwijt het de rechters dan ook “nader onderzoek te hebben nagelaten”, schrijft hij.

Ook zou uit een rapport opgesteld voor het hoger beroep zijn gebleken dat de kans op herhaling, het recidiverisico, hoog was. Als P. zijn oorspronkelijke, maximale straf had uitgezeten, had P. ten tijde van de moord op Faber nog vastgezeten, zo zegt Wim Faber in een interview met de Volkskrant. Ook verwijt Faber het Otte dat hij publiekelijk zijn twijfel heeft uitgesproken over tbs als effectieve strafmaatregel.

OM: Geen aanleiding voor opstappen

Wim Faber wil dan ook dat Otte, tot begin maart 2016 raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zijn huidige functie binnen de landelijke leiding van het OM neerlegt. Het OM zegt zaterdag “geen aanleiding te zien voor het opstappen van Otte”. In een schriftelijke toelichting laat justitie weten dat na het uitspreken van een vonnis, rechters nooit toelichting geven op een zaak:

“Bij uitspraken in strafzaken in hoger beroep zijn drie raadsheren betrokken en zij komen tot hun oordeel na rijp beraad. Na het uitspreken van een vonnis of arrest wordt door de (zaaks) rechters of raadsheren geen verdere toelichting gegeven op een zaak, ook niet achteraf.”

Justitie wil geen verdere toelichting geven, ook niet wat betreft eerdere uitspraken van Otte over de tbs-maatregel. De inhoudelijke behandeling van de zaak Anne Faber dient op 11 en 12 juni.