Vaak bekritiseerde Dales belooft 50Plus eensgezindheid

Bangigheid kan Geert Dales niet verweten worden. Wanneer hij zaterdag gekroond is tot nieuwe partijvoorzitter van 50Plus geeft hij vanaf het podium de ruim tweehonderd aanwezige leden zijn 06-nummer en draagt ze op hem vooral te bellen als hen iets dwars zit. Zijn toespraak wordt live uitgezonden op de politieke digitale zender van de publieke omroep en dus kan iedereen die daar op deze zonnige middag naar kijkt hem nu ook rechtstreeks bereiken.

Sowieso moet je om voorzitter van 50Plus (vier zetels in de Tweede Kamer) te willen worden waarschijnlijk over een flinke dosis lef beschikken. Verschillende voorgangers voelden zich door de politieke top – partijleider Henk Krol en oprichter/senator Jan Nagel – gedwongen vroegtijdig af te treden. De ouderenpartij staat bekend om z’n publiekelijk uitgevochten ruzies en nare omgangsvormen.

Luister ook Haagse Zaken #8: Geheim rapport over de chaos bij 50Plus en rumoer rond de referendumrollercoaster

Dales (66) is qua negatieve publiciteit wel wat gewend. De naam van de ex-VVD’er is voor eeuwig verbonden aan het financiële debacle van de Noord/Zuidlijn. Dales was begin deze eeuw als wethouder in Amsterdam verantwoordelijk voor de aanbesteding en beloofde de gemeente een nieuwe metrolijn die voor minder dan 1,5 miljard euro in 2011 klaar zou zijn. Als het goed is gaat de lijn in juli 2018 daadwerkelijk rijden. De Noord/Zuidlijn heeft meer dan 3 miljard gekost. Tijdens het enquête-onderzoek over de kwestie die Amsterdamse gemeenteraad in 2009 kwam hij regentesk voor de dag. Het oordeel over zijn handelen was vernietigend.

Dales was lang voor de omvang van dat schandaal duidelijk werd naar Leeuwarden vertrokken om daar, slechts drie jaar, burgemeester te worden. In 2007 trad hij aan als bestuursvoorzitter van de grootste school van Nederland: InHolland. Daar kwam hij in opspraak toen in 2010 bekend werd dat de hogeschool langstudeerders versneld aan een diploma hielp. Nadat het gesjoemel bekend werd, bleek dat zijn bestuursstijl al langer voor problemen zorgde op de school. Toen zelfs de verantwoordelijk staatssecretaris zich negatief over hem uitsprak, stapte hij op.

Wéér knallende ruzie in de ouderenpartij 50Plus. Zijn het – na negen jaar – nog altijd startperikelen, zoals kopstukken suggereren? Of is er een dieper probleem? Lees daarover: De ouderenpartij wil maar niet volwassen worden

Sindsdien leefde Dales in de luwte. Zo’n anderhalf jaar geleden stapte hij over van de VVD naar 50Plus. Nadat Henk Krol hoorde dat Dales lid was van zijn ouderenpartij, werd hij gevraagd om te bemiddelen bij het vinden van een nieuw provinciaal bestuur en lijstduwer te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Gelijktijdig werd hij benaderd voor het voorzitterschap.

Dales’ verkiezing tot voorzitter leek ondanks de zegen van Krol en Nagel geen zekerheid op de partijbijeenkomst. „Er zijn mensen die me niet zien zitten op basis van beeldvorming”, zei Dales vooraf. Maar toen zittend voorzitter Jan Zoetelief met slaande deuren vertrok en beide andere tegenkandidaten zich terugtrokken, lag de weg vrij voor Dales: 72 procent van de leden stemde in met zijn benoeming.

Hij wil 50Plus vooral „rust en stabiliteit” brengen, belooft hij. „Mijn leidraad: een cultuur van onderlinge loyaliteit en eensgezindheid.”