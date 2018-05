Oud-Feyenoorder Gerard Kerkum (87) overleden

Oud-voetballer en voormalig voorzitter van Feyenoord, Gerard Kerkum, is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Rotterdamse club op hun website.

Kerkum werd op zijn zestiende lid van Sportclub Feyenoord en vervulde vanaf die tijd verschillende functies binnen de club. Tot voor kort was hij actief als voorzitter van de Stichting Continuïteit Feyenoord. Kerkum was al enige tijd ongeneeslijk ziek.

Kerkum debuteerde nog voor zijn twintigste als rechtsback voor Feyenoord onder trainer Richard Dombi. Hij speelde vijftien seizoenen - van 1951 tot 1965 - op die positie voor de Rotterdamse club. Kerkum speelde 349 competitiewedstrijden en in de tijd dat hij aanvoerder was van Feyenoord werd de club drie keer landskampioen: in 1961, 1962 en 1965. Kerkum kwam een keer uit voor het Nederlands elftal.

Commissie Kerkum

Na zijn loopbaan als voetballer werd Kerkum bestuurslid van Feyenoord en van 1982 tot 1989 was hij voorzitter. In 2006 keerde Kerkum in een officiële rol terug bij Feyenoord. Hij werd de voorzitter van de Commissie Kerkum, die een bindend advies gaf over een nieuwe organisatiestructuur binnen de club.

In zijn rol als voorzitter van de Stichting Continuïteit Feyenoord beheerde Kerkum onder meer het het gouden aandeel en bewaakte hij het cultureel erfgoed van de club. Die functie vervulde hij tot kort voor zijn overlijden.

Feyenoord staat zondag tijdens de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt stil bij het overlijden van Kerkum. Zo wordt er voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte gehouden in De Kuip en zullen de spelers van de Rotterdamse club rouwbanden dragen.