Om zicht te krijgen op alle 335 lokale onderhandelingen, hebben meer dan honderd NRC-journalisten - van boekenredacteuren tot sportredacteuren - drie gemeenten geadopteerd, die ze regelmatig bellen voor een update. Wie praat met wie? Is er al een akkoord? En wat zijn de laatste ontwikkelingen? In deze aflevering van Haagse Zaken geven we een overzicht.

