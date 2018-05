Groep roze trui doet het rustig aan De groep met daarin rozetruidrager Froome - een man of veertig - klimt in de brandende zon gestaag de Col Tsecore op met 5:25 achterstand. Achter deze groep een peloton van zo'n zeventig renners. In aankomstplaats Cervinia is het 'slechts' 14 graden Celsius, maar het duurt nog 69 km voor we daar zijn.

Hopen dat Froome de rekening moet betalen Wie Tom Dumoulin het beste gunt, hoopt nu waarschijnlijk op een slechte dag voor Chris Froome. De winnaar van vorig jaar kwam vrijdag als 5de binnen op 3:23 van de Brit en zal vandaag moeten hopen dat deze zijn waanzinnige inspanningen moet bekopen met een mindere dag. De Giro is echter al drie weken bezig en elke renner is eigenlijk wel zo’n beetje uitgewrongen en moe. Anderzijds hebben we in diezelfde drie weken een aantal merkwaardige plot twists in het scenario van deze Giro mogen beleven. We zagen een onverwachte en schier onbreekbare leider in Yates, een Froome die dag na dag op grotere achterstand werd gereden, favorieten die het geen moment waarmaakten, Yates die dan toch implodeerde, Froome die dan toch weer herrees en Dumoulin die stoïcijns en bijna onopgemerkt ijzersterk rondrijdt.

Lotto-Jumbo neemt het initiatief Bouwman nu op kop voor zijn kompaan Gesink. De Lotto-Jumbo renner voert een kleine schifting door in wat nog over is van de meer dan gehalveerde kopgroep. De elf renners behouden met nog iets meer dan 70 km te gaan een ruime voorsprong van ruim 5 minuten. Lammertink (Katusha) zit er ook nog bij. 🇮🇹#Giro101 @koenbouwman working hard in the front of the race. He made sure the breakaway caught up with the sole leader. Still 72 kilometres to go. pic.twitter.com/iDllDmDCB3 — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) May 26, 2018

Kopgroep valt uiteen Niet erg verrassend, maar de kopgroep is op de eerste beklimming uiteen gevallen. Gesink nog vooraan als een van de betere klimmers van het stel, samen met Bouwman en Lammertink. Lindeman heeft moeten lossen en is reeds opgeslokt door het peloton. Vooraf zei Gesink voor een ritzege te willen gaan in deze Giro; vandaag is zijn laatste kans. Voorsprong op het peloton is weer 4:50 met nog 7 km klimwerk te gaan.

Yates lost De ondergang van Simon Yates, vrijdag na tweeënhalve week uit het roze gereden, duurt voort. De Brit moet lossen uit het peloton met nog 77 km en drie cols te gaan. Vrijdag, na de voor Yates desastreus verlopen etappe waarin hij ruim 38 minuten verloor, zei hij compleet gesloopt te zijn: “Ik ben heel trots op wat ik heb laten zien, maar ben wel erg teleurgesteld dat ik nu verlies. Ik ben gewoon uitgeput, erg moe. Na de tijdrit ben ik niet meer hersteld en zette ik mijn pokerface op, dat volstond tot vandaag. De zwaarste dag van m’n leven? Ja. Maar ik kom terug.” Pijnlijk: iedereen van de ploeg van Simon Yates is al weg en hij krijgt nu de fietsroute naar het hotel te horen. Het kan verkeren. pic.twitter.com/g9LLuil2Y0 — Pim Bijl (@pimbijl) May 25, 2018

Astana geeft gas Gaat Miguel Angel Lopez vandaag voor de ritzege? Zijn ploeg Astana nam zojuist de leiding genomen in het peloton, dat rap het gat met de kopgroep begon te dichten. De voorsprong van bijna 5 minuten liep, nu de kopgroep aan de eerste klim is begonnen, terug tot 3:45. Maar nu ook het peloton aan de Col Tsecore is begonnen loopt het verschil toch weer op tot boven de vierenhalve minuut. We've arrived at the first climb of today - Col Tsecore. Astana are setting a hard tempo with 78km to go. @chrisfroome has team-mates around him #Giro101 #VaiVaiFroome pic.twitter.com/rQsdzJgQkv — Team Sky (@TeamSky) May 26, 2018

Moordend tempo De kopgroep van 28 renners rijden in een absurd tempo: ze zitten onder het snelste tijdschema van vandaag. Als dit zo doorgaat zijn de renners, onder wie vier Nederlanders, nog vóór 16.00 uur aan de finish in Cervinia. Nog even voor de volledigheid: in de kopgroep nog steeds Robert Gesink en diens ploeggenoten Bert-Jan Lindeman en Koen Bouwman, geflankeerd door Maurits Lammertink.

Kopgroep nadert eerste klim De kopgroep zit inmiddels onder de 85 km tot de finish en dat betekent dat de eerste klim eraan komt. De Col Tsecore: 16 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent. Pijnlijk worden de laatste 3 km van deze klim (11%) waar Froome, mócht hij toch weer op avontuur willen, het verschil kan maken. #Giro101 - 87 km to go, Group 4'44".

The break is near the Verres TV and then the first KOM of the day pic.twitter.com/Xs2EaPI9hF — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 26, 2018

Nog 107 kilometer: voorsprong kopgroep naar de vijf minuten Het loopt, zoals verwacht, nog niet echt storm in de Giro. De kopgroep heeft de voorsprong uitgebreid tot vijf minuten maar krijgt geen hele grote voorgift. Mogelijk spelen de bonificatieseconden die aan de finish te verdelen zijn nog een belangrijke rol.

Nog 150 kilometer te rijden: grote groep met Gesink vooruit Ondertussen is de rit om 10.20 uur van start gegaan. Er is ruim 60 kilometer verreden en voorop rijdt een omvangrijke kopgroep van 26 renners met daarbij onder meer Robert Gesink. De Nederlander richt zich de laatste jaren niet meer op het klassement maar op ritzeges. Deze ronde kwam de Nederlander daar nog niet bij in de buurt, dus zaterdag zal zijn laatste kans op dagsucces zijn. Naast Gesink maken ook ploeggenoten Bert-Jan Lindeman en Koen Bouwman deel uit van de koplopers. Nog wat opvallende namen: Mikel Nieve, Roman Kreuziger, Tony Martin, Gianluca Bramabilla, Elia Viviani en Michael Woods. De kopgroep heeft momenteel 3.40 minuten voorsprong op het peloton.

Dumoulin: we hebben plannetje maar ben ook op Kan Dumoulin nog iets doen aan de achterstand? De rit van vrijdag liet zien dat er nog van alles kan gebeuren. Tegelijkertijd was de etappe voor de Nederlander minstens zo zwaar als voor Froome: Dumoulin zat weliswaar met vier anderen in een achtervolgend groepje, in tegenstelling tot de solerende Brit, maar nam het belangrijkste deel van het kopwerk op zich. Lees hier nog eens ons verslag van een bijzondere wielerdag: Voor de eeuwigheid? ‘100 procent zeker’ Dumoulin zal dus moeten aanvallen of hopen op een slechte dag voor Froome. Bij de start gaf de Limburger aan er flink doorheen te zitten. Op de vraag of hij kans zag de 40 seconden achterstand weg te poetsen zei hij tegenover ANP: "We hebben wat plannetjes, maar nogmaals: ik ben gewoon naar de kloten. We gaan zien of ik goed genoeg ben om nog iets te doen. Iedereen roept maar dat ik ga aanvallen maar als je niet kunt, kun je niet. Zo simpel is het. Ik hoop dat het nog een spannende dag wordt." Over @chrisfroome 35” 🎥@tom_dumoulin ‘Ik ben ook naar de kl...natuurlijk. Ik hoop, hij meer.’ #Giro101 @sporza_koers @giroditalia pic.twitter.com/kQai60BQ3X — Renaat Schotte (@wielerman) May 26, 2018