Korea’s blijven zich op vrede richten

Tijdens een onverwachte topontmoeting zaterdag tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea is afgesproken dat de volgende top al op 1 juni zal plaatsvinden. Daarnaast maakten de leiders bekend dat zij elkaar vaker willen spreken in de toekomst. Dat meldt persbureau ANP.

De leiders van de beide Korea’s hebben afgesproken om samen te werken om alsnog een top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten te bewerkstelligen. Daarnaast hebben zij opnieuw hun wens tot duurzame vrede uitgesproken.

De topontmoeting vond plaats in de grensstad Panmunjom en zou twee uur geduurd hebben. Het was de tweede keer dat de Koreaanse leiders elkaar hebben gesproken.

Openlijke vijandigheid

De Noord-Koreanse leider Kim Jong-un heeft na de bijeenkomst ook aangegeven dat hij nog altijd zijn zinnen gezet heeft op een top met de Amerikaanse president Donald Trump, die origineel gepland stond voor 12 juni.

Afgelopen donderdag had de VS zich teruggetrokken uit de afspraak. De reden hiervoor was volgens Trump de ‘openlijke vijandigheid’ van Noord-Korea. Eerder op zaterdag schreef Trump al op Twitter dat er constructieve gesprekken plaats hadden gevonden om de top met Noord-Korea mogelijk alsnog door te laten gaan.