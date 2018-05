Ricciardo pakt pole, Verstappen start als laatste in GP Monaco

Max Verstappen start zondag vanaf de laatste plek bij de GP van Monaco. De coureur crashte zaterdag in de vrije training en kon daardoor niet meedoen aan de kwalificatierace. De pole position is voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die met 1.10,810 het beste resultaat neerzette.

Het ging bij Verstappen in de derde vrije training mis. Hij kwam bij de tweede chicane in aanraking met de vangrail en crashte vervolgens. Hij kon ongedeerd zijn bolide verlaten, maar er was niet voldoende tijd om de wagen te herstellen. Eerder op de dag kwam ook al het nieuws naar buiten dat er een nieuwe versnellingsbak in de wagen van Verstappen moest. Dat leverde hem al een gridstraf van vijf plaatsen op.

De grand prix van Monaco eist van coureurs dat ze op hun scherpst zijn. Lees hier welke beroemde plekken de race bijzonder maken

Ricciardo verbeterde in zijn Red Bull tijdens de kwalificaties tot drie keer toe het baanrecord. Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de tweede tijd neer, WK-leider Lewis Hamilton kwalificeerde zich als derde.

Verstappen staat zondag dus voor een zware inhaalrace in de straten van Monaco waar inhalen amper mogelijk is.