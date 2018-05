Bezoeker beschadigt bekend Russisch schilderij

Een van Ruslands bekendste schilderijen, waarop te zien is dat tsaar Ivan de Verschrikkelijke zijn zoon vasthoudt vlak nadat hij hem gedood heeft, is zwaar beschadigd geraakt. Een museumbezoeker in Moskou ging het doek te lijf met een metalen paal, aldus persbureau Reuters.

Het kunstwerk ‘Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon Ivan op 16 november 1581’ hing in de Tretjakov-galerij in Moskou. De 37-jarige verdachte kwam vrijdagavond vlak voor sluitingstijd het museum binnen en wist één van de metalen beveiligingspaaltjes te pakken waarmee hij vervolgens diverse keren op het veiligheidsglas insloeg dat voor het schilderij was geplaatst.

Scheuren in het doek

Door het kapotslaan van het glas zijn er op drie plaatsen scheuren in het doek ontstaan door glassplinters. De beschadigingen zijn in het midden van het doek. Ook de omlijsting is beschadigd geraakt. Het museum laat in een verklaring weten dat “door een gelukkig toeval” de gezichten en handen van de tsaar en zijn dode zoon niet beschadigd zijn geraakt.

Waarom de man het doek beschadigde, is nog niet bekend. Verschillende Russische media zinspelen erop dat de man het schilderij beschadigde, omdat het historisch gezien niet klopt. In een verklaring heeft de man aan de politie laten weten dat hij kwam kijken naar het schilderij en dat toen hij naar de uitgang van het museum liep, langs het buffet kwam. Naar eigen zeggen dronk hij daar wodka en werd hij “overweldigd door iets”.

De man zit nog vast en hem hangt een gevangenisstraf boven het hoofd. Het is overigens niet de eerste keer dat het doek is beschadigd door een bezoeker. In 1913 ging een man het schilderij te lijf met een mes. Ilja Jefimovitsj Repin, de maker van het werk en toen nog in leven, herstelde het schilderij toen zelf.