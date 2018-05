Aardbeving met kracht van 3,2 gemeten in Limburg

In Limburg is zaterdagnacht om 00.45 uur een aardbeving met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI vond de beving plaats bij het dorp Stramproy aan de grens met België.

Het is nog onduidelijk of er schade is ontstaan. De aardbeving vond plaats op zo’n twaalf kilometer diepte en had een natuurlijke oorzaak. Door bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst ontstaan soms bevingen. Nederland ligt weliswaar op de Euraziatische plaat en niet boven plaatranden, maar ook op de platen zelf kunnen aardbevingen voorkomen. De zwaarste beving die tot nu toe in Nederland gemeten werd, gebeurde in 1992 in Roermond, ook Limburg. Deze had een kracht van 5,8.

Aardgas

De provincie Groningen werd de afgelopen tijd al opgeschrikt door een reeks aardbevingen. Begin januari vond de zwaarste beving in jaren in de regio plaats. Deze had een kracht van 3,4 en was in een groot deel van de provincie voelbaar. De bevingen in Groningen worden niet toegeschreven aan een natuurlijke oorzaak, maar aan gaswinning in de regio.