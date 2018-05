48 doden bij groot verkeersongeluk Oeganda

Bij een botsing tussen een bus, een vrachtwagen en een tractor in het noorden van Oeganda zijn vrijdagavond 48 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn onder meer zestien kinderen, zo meldt persbureau AFP op basis van informatie van het Rode Kruis. Hoeveel gewonden er zijn gevallen is vooralsnog onduidelijk.

De tractor reed zonder licht over een weg in Kiryandongo, zo’n 220 kilometer ten noorden van hoofdstad Kampala. De andere twee voertuigen zagen de bus naar alle waarschijnlijkheid daardoor over het hoofd. De bus en tractor kwamen als eerste met elkaar in botsing, waarna de vrachtwagen - die bier transporteerde - op de stilstaande voertuigen inreed. Alle drie de bestuurders kwamen om.

Oeganda heeft een slechte reputatie waar het gaat om verkeersongelukken. De staat van de wegen is over het algemeen slecht en voertuigen zijn verouderd. Volgens cijfers van het Oegandese ministerie van Transport kwamen tussen 2015 en 2017 9.500 mensen om het leven bij verkeersongelukken