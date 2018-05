Waarom heeft u dit kunstwerk gekocht? Deze week: een schilderij

‘Voor dit gesprek heb ik nog even gebeld met de kunstenares, Sari Piek. Ze vertelde me dat de titel van het werk Unflinching is, wat zoiets betekent als ‘vastberaden’. Dat wist ik niet. Zelf zie ik vooral iets kwetsbaars in dat kindergezicht, het werk ontroerde me meteen. Een vriendin zei: het lijkt wel een jongetje met een oude ziel.

Marthe Koning (69), gepensioneerd neuropsychologe uit De Wijk, kocht Unflinching van Sari Piek (1957). Gekocht voor 1.900 euro in het atelier van de kunstenaar.

„Maar inderdaad, het is geen lieflijk kinderhoofdje. Het is weliswaar roze, maar het is een heftig portret. Onze kleinkinderen vinden het zelfs een beetje eng. Zij zien een bloedneus, zeggen ze, en links een bloedend oog. Ook volwassenen zeggen weleens: dat jullie dat in de woonkamer hebben hangen. Die heftigheid komt ook door het formaat trouwens, het is bijna een meter bij een meter.

„Ik kom uit een kunstenaarsgezin. Mijn vader was kunstschilder, hij doceerde aan de kunstacademie. Thuis hingen altijd wisselende schilderijen, we hadden vaak kunstenaars over de vloer, onze ouders namen ons mee naar tentoonstellingen. Dus ik was omringd door beeldende kunst. En nu nog: ik ga graag naar kunstbeurzen, musea en tentoonstellingen, regelmatig koop ik iets.

„Ook ben ik lid van een kunstcommissie, zo ken ik de kunstenares: we waren naar haar atelier gegaan, want we wilden een tentoonstelling van haar werk organiseren. De vraag was dus: wat wil je laten zien op die tentoonstelling. Ze schildert al jaren vooral gezichten, die ze geen portretten noemt omdat het geen specifieke personen zijn. Aan onze commissie liet ze toen dit werk zien, dat me onmiddellijk greep. En dat heb ik niet vaak, laat staan dat ik impulsieve kunstaankopen doe.

„Toen ik weer thuis was dacht ik: ik wacht die tentoonstelling niet af, straks koopt iemand anders het nog. Ik heb haar gebeld: ik wil het graag hebben. Het is nu mijn favoriete kunstwerk, ik voel nog altijd dezelfde ontroering als ik ernaar kijk. Het komt door verschillende dingen tegelijk, denk ik: het kleurgebruik, de forse streken, het fraaie licht, de opvallende asymmetrie van de ogen. Ja, ik vind het een aangrijpend schilderij.”