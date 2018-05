Vitesse krijgt nieuwe Russische eigenaar

Voetbalclub Vitesse heeft een nieuwe Russische eigenaar. Valeri Ojf neemt de aandelen over van de huidige bezitter van de eredivisieploeg, Aleksandr Tsjigirinski. Dat heeft Vitesse vrijdag bekendgemaakt.

Ojf zat de afgelopen twee jaar al in de raad van commissarissen van Vitesse. “We kennen Valeri al een paar jaar. Hij is betrokken bij de club en een bevlogen ondernemer”, zegt algemeen directeur Joost de Wit over de nieuwe clubeigenaar. Volgens De Wit ziet Ojf “veel kansen” voor Vitesse.

Als eigenaar krijgt Ojf niet de alleenheerschappij over Vitesse. Het zogeheten prioriteitsaandeel blijft in handen van de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem. Deze stichting heeft het recht zelfstandig belangrijke beslissingen te nemen om “de continuïteit en onafhankelijkheid van Vitesse te waarborgen”.

Buitenlandse eigenaar

Tsjigirinski was sinds 2013 eigenaar van Vitesse. Hij was niet de eerste buitenlander die de scepter zwaaide bij de voetbalclub uit Arnhem: de Georgiër Merab Jordania nam de vereniging in 2010 over. Jordania beloofde Vitesse uiterlijk in 2013 landskampioen te maken, maar slaagde daar niet in.

Onder de Georgiër krabbelde Vitesse wel op uit de achterhoede van de eredivisie, terug naar de middenmoot. Vorig jaar, met Tsjigirinski als clubeigenaar, wonnen de Arnhemmers voor het eerst de KNVB-beker. Afgelopen seizoen werd Vitesse zesde in de eredivisie.