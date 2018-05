Vijftien gewonden bij bomaanslag in Ontario

Bij een bomaanslag in de Canadese stad Mississauga in Ontario zijn donderdagavond vijftien gewonden gevallen, meldt Reuters. Drie van hen zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De aanval vond plaats in Indiaas restaurant, enkele tientallen kilometers ten zuiden van de hoofdstad Toronto. Over het motief achter de aanval is nog niets bekend. Volgens de politie zouden twee mannen het restaurant zijn binnengedrongen en daar een geïmproviseerde bom tot ontploffing hebben gebracht. Daarop zou het tweetal zijn gevlucht.

Signalement

De politie heeft een signalement laten uitgaan van twee mannen “met een lichte huid”, van wie een in de twintig. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe zij gekleed in zwarte vesten het restaurant binnengaan.

Het is de tweede aanslag in korte tijd in Canada. Eind april reed een man met een busje in op een groep voetgangers in Toronto. Daarbij vielen tien doden en vijftien gewonden. De bestuurder werd later geïdentificeerd als de 25-jarige Alek Minassian. Hij wilde vrouwen straffen omdat zij hem vaak hadden afgewezen, bleek later uit een video die hij op Facebook had geplaatst. Minassian is aangeklaagd voor tienvoudige moord.