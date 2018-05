‘Veilig Verkeer Nederland ernstig in de problemen’

Veilig Verkeer Nederland (VVN) verkeert in zwaar weer. Zowel financieel, als op organisatorisch vlak. Dat meldt de NOS op basis van interne stukken van de vereniging.

De organisatie eindigde vorig jaar ongeveer op 800.000 euro in de min. Voor 2018 is ook verlies voorspeld. ‘Het voortbestaan van de organisatie is in gevaar’, concluderen onderzoekers van accountants- en adviesbureau BDO, dat VVN vorig jaar onder de loep nam. Als deze lijn wordt doorgezet kan de organisatie nog twee tot drie jaar door, stelt het rapport dat voor intern gebruik bedoeld was.

Ingecalculeerd

Heel Veilig Verkeer Nederland moet daarom op de schop, schrijft BDO. ‘Zulk verlies is niet zomaar te compenseren door kosten te besparen op de begroting. Onzin, vindt woordvoerder Rob Stomphorst. Het vorig jaar geleden verlies was ingecalculeerd, en dat van dit jaar ook. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onder meer de modernisering van verkeersexamens en in reorganisatie. “Dat staat ook in de jaarverslagen op onze website. Veilig Verkeer Nederland is een gezonde organisatie.”

VVN is voor tweederde van de jaarlijkse inkomsten van ruim 12 miljoen euro afhankelijk van subsidies. Die komen van het ministerie van Infrastructuur en van lokale overheden. Stomphorst: “We hoeven geen winst te maken. In 2019 hebben we die financiën weer op orde.

‘Wij-zij-denken’

Het aantal leden van de organisatie neemt al jaren af terwijl bij overgebleven vrijwilligers en medewerkers de ontevredenheid toeneemt. Op het hoofdkantoor in Amersfoort werken ongeveer zestig mensen, terwijl de vereniging in heel het land vijfduizend vrijwilligers heeft. Veel van hen weten niet goed wat de strategie van VVN is, citeert de NOS het BDO-rapport.

Er wordt te weinig gesproken over verkeer en te veel over geld en andere bestuurszaken

Het botert bovendien niet tussen de vrijwilligers en medewerkers, schrijft de NOS. Er is onderling sprake van wij-zij-denken en de organisatie wordt verweten inefficiënt te zijn door het veelvoud aan overlegclubjes, bestuurslagen en ondersteunend personeel. De woordvoerder van VVN ligt er niet wakker van. De problemen die bij VVN zouden spelen vindt hij niet uitzonderlijk. “We hebben een oude organisatie met 200 plaatselijke afdelingen. Wij willen die flexibiler maken. Dat schuurt met hoe vrijwilligers die daar al langere tijd zitten gewend zijn te werken. Die gooien de kont tegen de krib.”

Het rapport waarop de NOS zich baseert is volgens Stomphorst alweer gedateerd. “Het heeft geholpen onszelf een spiegel voor te houden. Spijtig dat een aantal regionale bestuurders dit nu toch gelekt heeft.”

Het bestuur van VVN lijkt overigens niet doof voor de klachten. ‘De vereniging is niet fit en gezond’, staat in notulen uit november, eveneens in handen van de NOS. ‘Er heerst wantrouwen, we hebben te maken met vergrijzing en ook het ministerie is kritisch ten opzichte van Veilig Verkeer Nederland. We kunnen niet op deze voet doorgaan.’