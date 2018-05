Van Tongeren (GroenLinks) kandidaat-wethouder Den Haag

GroenLinks wil dat Kamerlid Liesbeth van Tongeren overstapt naar de gemeentepolitiek. De partij draagt haar aan als kandidaat-wethouder in Den Haag.

Een vertrek van Van Tongeren van het Binnenhof zat er al aan te komen. Na de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer vond de partijtop al dat zij uit de Kamer moest, maar partijgenoten zorgden ervoor dat ze toch op de kandidatenlijst kwam.

jesseklaver Jesse Klaver Met @GroenLiesbeth krijgt de stad Den Haag een sterke bestuurder met imposante prestaties op het gebied van duurzaamheid en rechtvaardigheid. We zullen haar missen in de Tweede Kamer! We blijven met dezelfde tomeloze inzet knokken voor de Groningers en een goed klimaat. 25 mei 2018 @ 13:13 Volgen

Meer Kamerleden naar gemeente

Van Tongeren is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was ze directeur van GreenPeace. Als kamerlid hield zij zich voornamelijk bezig met de onderwerpen duurzaamheid en milieu. Terwijl zijzelf van de landelijke naar de gemeentelijke politiek overstapt, doet haar opvolger in de Tweede Kamer het omgekeerde. Laura Bromet, tot vorige week wethouder in Waterland, neemt haar functie over in het parlement.

In de afgelopen weken vertrokken meer Tweede Kamerleden naar de gemeente. Linda Voortman is door GroenLinks aangedragen voor een wethouderspost in Utrecht. PvdA’er en oud-secretaris Sharon Dijksma wordt wethouder in Amsterdam.