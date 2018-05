Turkse rapper opgepakt voor ‘aanzetten tot drugsgebruik’

De Turkse politie heeft een populaire Turkse rapper opgepakt omdat hij luisteraars aan zou zetten tot drugsgebruik. De 27-jarige Sercan Ipekcigolu, beter bekend onder zijn artiestennaam Ezhel, werd donderdagavond aangehouden, melden Turkse media.

Mogelijk hangt hem een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd. De artiest is populair in Turkije, en kort nadat hij was aangehouden werd de #FreeEzhel door collega-artiesten op Twitter gedeeld en gedurende de nacht een van de meest gedeelde hashtags in Turkije. In een verklaring reageert Ezhel volgens de Turkse krant Birgün:

“Ik maak muziek. Ik wist niet dat de woorden die ik gebruik in mijn liedjes strafbaar zijn. Daar heb ik spijt van.”

De rapper komt uit de hoofdstad Ankara en brak in 2017 door met zijn debuutalbum Müptezhel. In zijn teksten laat hij zich onder meer kritisch uit over de Turkse politiek. Ezhel gebruikt Turkse melodieën en omschrijft zijn eigen muziek als “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap”. Hij zou onder meer optreden tijdens het Sziget-festival in Hongarije in augustus.

Bekijk hier een clip van het nummer Geceler (‘Nacht’) van Ezhel: