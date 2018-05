Soep met garnalen

Terong Lodeh, zoals deze soep met aubergine en garnalen heet, demonstreert dat de Indonesische keuken veel meer doet met aubergine dan alleen het populaire en razendlekkere terong balado (aubergine in pittige saus) maken.

De tomaten worden ontveld en in stukjes gesneden. Hak of snij de garnalen in stukjes. Verhit de olie in een wadjan of braadpan en fruit hierin onder voortdurend omscheppen de ui totdat hij wat kleur begint te krijgen. Voeg de knoflook toe. Alles goed omscheppen en dan de sambal en stukjes tomaat toevoegen. Schep alles voortdurend om en druk de tomaat tegen de bodem of wand fijn. Voeg vervolgens de bouillon toe en breng alles onder voortdurend roeren aan de kook.

Temper het vuur en laat alles gedurende 10 minuten heel zachtjes koken. Schil de aubergine heel dun en snij het vruchtvlees in blokjes van 1½ cm in het vierkant. Voeg deze bij de inhoud van de wadjan en laat alles nog eens 10 minuten zachtjes doorkoken. Voeg hierna de santen toe en breng de soep op smaak door de suiker en wat zout er aan toe te voegen. Schep vlak voor het opdienen de stukjes garnaal door de soep.