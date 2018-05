Minstens zeven doden door autobom Libië

Bij een aanslag met een autobom in de Libische stad Benghazi zijn donderdagavond minstens zeven mensen om het leven gekomen, zo meldt Reuters. Er vielen bovendien tien gewonden.

De aanslag vond plaats vlak bij een populair hotel in de havenstad, de tweede stad van het land. Daarbij werden acht geparkeerde auto’s verwoest. De aanslag is nog niet opgeëist.

Het land telt op dit moment drie regeringen. Benghazi, gelegen in het noordoosten van het land, staat onder controle van het zelfbenoemde Libische Nationaal Leger (LNA), nu de belangrijkste macht in het oosten van het land. De LNA, onder leiding van commandant Khalifa Haftar, verjoeg vorig jaar strijders van Al-Qaeda en IS uit de stad.

The New York Times nam een kijkje in de Libische stad waar het protest tegen Moammar Gaddafi begon. In Benghazi is alleen het Amerikaanse consulaat in ere hersteld.

Die gevechten maakten deel uit van een breder conflict in het land, dat ontstond nadat in 2011 voormalig leider Moammar Gaddafi door toedoen van het westen ten val kwam. Daardoor kwam het land in een machtsvacuüm terecht. Sinds 2014 zijn er drie rivaliserende regeringen in Libië: die van Haftar in het oosten en nog eens twee in Tripoli, waarvan een wordt gesteund door de internationale gemeenschap. Haftar, wie ooit diende onder Gaddafi, wordt gesteund door Rusland en Egypte.

Rivaliserende regeringen

Eind januari vielen minstens 35 doden bij een dubbele bomaanslag op moskeeën in Benghazi. Tientallen anderen raakten gewond. De aanslag was bedoeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, aldus de autoriteiten. De aanval maakte een einde aan de relatieve rust in de havenstad, waar tussen 2014 en eind vorig jaar hevig gevochten werd tussen de LNA en jihadisten.