Suriname grijpt in na IS-dreiging

De Surinaamse regering heeft de veiligheid in het land aangescherpt nadat IS een oproep aan de regering op Facebook heeft geplaatst. In een video dreigen IS-strijders donderdag vijftig mensen dood te schieten wanneer de Surinaamse regering twee terreurverdachten niet vrijlaat. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

De terreurgroep dreigt vijftig mensen te zullen doden op de universiteit in Paramaribo, de gevangenis en op een middelbare school. De verdachten, twee Nederlandse broers, zitten sinds juli vorig jaar in voorarrest voor betrokkenheid bij het ronselen van IS-strijders in Suriname, Nederland en België. Dit werd begin april pas bekend.

Scholen gesloten

President Desi Bouterse heeft een spoedoverleg gehad met zijn regering. Enkele scholen werden donderdag al gesloten, zo schrijft Starnieuws. Deze blijven vrijdag ook nog dicht. De Anton de Kom Universiteit, die ook bedreigd wordt, blijft open. De situatie is vooralsnog onder controle, aldus Het Nationaal Informatie Instituut in een verklaring.

De broers zitten al tien maanden vast. Een verzoek om vrijlating van een van hen werd afgelopen maandag afgewezen. De twee ontkennen dat ze strijders hebben geprobeerd te werven voor de terreurgroep. Naast ronseling worden ze er ook van verdacht contact te hebben gehad met aanhangers van IS in Syrië. Het Openbaar Ministerie denkt dat het tweetal van plan was zelf ook af te reizen. Omdat beiden over een Nederlands paspoort beschikten, zouden ze het land makkelijk hebben kunnen verlaten.