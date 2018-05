Showman Trump blijft hopen op een mooie top met Kim

De herdenkingsmunt was al geslagen, de historische beelden zouden de wereld over gaan. Donald Trump die gaat waar geen Amerikaanse president voor hem ging, en een ontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. „Het zou de ultieme Trump-productie worden”, schreef The Washington Post.

Donderdag haalde Trump, volgens Amerikaanse media daartoe geprest door zijn nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton, een streep door dit plan. Amerikaanse analisten interpreteren de abrupte wending als het resultaat van een botsing tussen de politieke dilettant Trump en de ervaren ijzervreter Bolton.

Libië-scenario

Zakenman en showman Trump lijkt zich in zijn buitenlandse politiek handelen te laten leiden door de overtuiging dat Kim veiligheid uiteindelijk in wil ruilen voor welvaart. „Ik denk dat ze de kans moeten grijpen”, zei Trump eerder deze maand. „Zijn land zou heel erg rijk kunnen worden.” Daarnaast is Trump gevoelig voor wat hem lof en mooie historische tv-momenten kan opleveren.

Bolton daarentegen trok ook als onderminister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush al een harde lijn jegens Noord-Korea. In februari pleitte hij in The Wall Street Journal nog voor het preventief aanvallen van Pyongyang.

Bolton vreest de valkuilen waarin Trump in zijn verlangen naar een tv-waardig gloriemoment zou trappen. Daarom bracht hij eind april ‘Het Libische model’ ter sprake – een referentie aan dictator Gaddafi van dat land, die in 2003 vrijwillig zijn nucleair programma opgaf in ruil voor economische hulp – en later met westerse bommen werd verdreven.

Trump sprak Bolton tegen, maar maandag herhaalde vicepresident Pence de woorden van Bolton, waarna de Noord-Koreanen met een gepeperde verklaring kwamen. Bolton en stafchef John Kelly overtuigden Trump er donderdag van dat hij de top moest afblazen voor Kim dit zou doen.

Lof voor Trump in eigen partij

Republikeinen in het Congres prezen Trumps handelwijze . „Ze hebben er goed aan gedaan duidelijk te maken dat ze niet met zich laten spelen”, zei senator Lindsey Graham. Conservatieve commentatoren trokken een parallel met de nucleaire onderhandelingen tussen Reagan en Gorbatsjov in Reykjavik in 1986. Reagan verbaasde vriend en vijand door op advies van zijn adviseur Richard Perle weg te lopen van de onderhandelingstafel. Een jaar later tekenden de landen alsnog een nucleair verdrag en drie jaar later begon de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Maar Reagans Witte Huis was minder chaotisch dan dat van Trump. Wat de volgende Amerikaanse stap zal zijn, lijkt mede af te hangen van de mate van invloed van veiligheidsadviseur Bolton op Trump. Bolton wil dat Noord-Korea eenzijdig overgaat tot denuclearisatie alvorens een top kan plaatsvinden. Trump zei woensdag nog ook open te staan voor stapsgewijze nucleaire ontwapening – hij wil vooral een top.

Noord-Korea lijkt daarop in te spelen met een feilloos gevoel voor wat Trump streelt en triggert: op de aankondiging van donderdag werd mild gereageerd. Trump reageerde prompt. „We zien wel wat er gebeurt”, aldus Trump vrijdag tegen verslaggevers. „Ze willen heel graag praten. Wij ook. Het zou zelfs op de twaalfde [juni, red.] kunnen.”