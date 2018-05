Russische raket verkort Ruttes Indiaase missie

Rutte racet terug naar huis om nieuwe informatie over de Boek-raket te verwerken. De Jonge heeft weer een deal gesloten. En sommige fractievoorzitters schuwen het politieke debat.

MH17-SCHULDVRAAG: Is het om daadkracht te tonen? Is het uit veiligheid? Premier Rutte heeft gisteren plotsklaps zijn handelsmissie in India afgebroken, nadat het zogenoemde Joint Investigation Team bekend had gemaakt dat het “wettig en overtuigend bewijs” heeft dat de Boek-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van de Russische krijgsmacht. De ministerraad besluit vandaag of en hoe de druk op Rusland wordt opgevoerd om het land te laten meewerken aan het onderzoek en vervolging van de daders. “Een zodanig ernstig feit” wil Rutte niet telefonisch afhandelen. Enerzijds, zo horen we, omdat de premier bij dit nieuws over de wijze waarop 196 Nederlanders de dood vonden ‘thuis’ wil zijn. Maar ook omdat binnen het kabinet de angst bestaat dat de Russen zo’n vertrouwelijk gesprek op afstand zouden kunnen afluisteren. Na afloop van de wekelijkse vergadering weten we of Rutte na bijna vier jaar ook durft te zeggen wie er schuld hebben aan het uit de lucht schieten van het vliegtuig.

ZORGAKKOORD II: Akkoordentechnisch is zorgminister Hugo de Jonge halverwege. Hij sloot gisteren het tweede van vier grote zorgakkoorden die zijn ministerie op het lijstje heeft staan. Terwijl op de ziekenhuiszorg wordt bezuinigd, komt er structureel 435 miljoen euro extra beschikbaar voor wijkverpleegkundigen. Met brancheverenigingen in de zorg, patiëntenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars belooft de CDA’er zorg dichterbij huis. Met het geld moeten vooral mensen worden aangetrokken die in de verpleging willen werken. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten niet zozeer de wijkverpleegkundigen, maar de inkopers van zorg aan de slag. Het woonplan dat Ollongren woensdag presenteerde wordt ondertussen door gemeenten afgefakkeld.

HO(O)F(D)STAD: De verhoging van het parkeergeld naar 7,50 euro per uur domineert het nieuws, maar ook op andere vlakken is het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP in Amsterdam “knetterlinks”. Komt dat college in botsing met “rechts met den bijbel” dat aan het Binnenhof regeert? Dat kan best meevallen: het kabinet heeft weinig te zeggen over de controversiële opvang van illegalen. En de stad gaat niet over een ander twistpunt, Schiphol. Het al dan niet moeten leveren van een tegenprestatie voor uitkeringen zorgt wel voor strijd. Maar stad en land hebben elkaar voldoende nodig om dat soort zaken niet op de spits te drijven. In veel andere gemeenten zijn formerende partijen nog lang niet zo ver als in Amsterdam.

OMFAIRE: De relatie tussen de voormalig procureur-generaal en de door hem in 2011 aangestelde hoofdofficier van het functioneel parket bij het Openbaar Ministerie waar NRC-verslaggever Marcel Haenen al tijden smeuïg over schrijft, is politiek geëscaleerd. Het college van procureurs-generaal van het OM heeft een extern, onafhankelijk onderzoek naar de affaire ingesteld en de mannelijke hoofdpersoon met ‘buitengewoon verlof’ gestuurd. Justitieminister Ferdinand Grapperhaus heeft te horen gekregen dat er op het departement zorgen bestaan over de integriteit van het OM. Zijn voorgangers kunnen voor het onderzoek worden gehoord.

SPONSOROPHEF: Een sponsorovereenkomst tussen Rwanda en de Engelse voetbalclub Arsenal is opeens een Haagse aangelegenheid geworden. Om toerisme naar Rwanda aan te moedigen, prijkt het Afrikaanse land de komende jaren (à raison de 34 miljoen euro) op de shirts van de Premier League-ploeg. Kamerleden willen opheldering over hoe een land dat Nederlandse ontwikkelingshulp krijgt, zich die luxe kan permitteren.

DEBATKAMPIOEN: Interessante statistieken bij EenVandaag. Het programma turfde hoe vaak individuele Kamerleden daadwerkelijk debatteerden het afgelopen jaar. Winnaar is SGP’er Roelof Bisschop die meer dan honderd debatten voerde. Maar de aandacht ging vooral uit naar grote afwezige Marianne Thieme, die in de afgelopen twaalf maanden maar vijf keer het woord voerde en dit jaar nog niet één keer. Nog lager eindigde overigens Klaas Dijkhoff. De fractievoorzitter van de grootste partij sprak maar vier keer in de Kamer. Hij heeft als excuus dat Mark Rutte tijdens de formatie nog het woord voerde namens de VVD-fractie en dat hij zelf nog demissionair staatssecretaris was. Helemaal onderaan bungelen drie andere VVD’ers van wie er twee nog geen maidenspeech hebben gegeven. Collectief doet de PVV het het slechtst.

QUOTE VAN DE DAG:

“Er moet geen onderscheid gemaakt worden, geen rassendiscriminatie.”

Dion Graus (PVV) krijgt tijdens een hoorzitting over bijtgrage honden kritiek na deze uitspraak dat pitbulls en rottweilers niet anders behandeld moeten worden dan andere hondenrassen.