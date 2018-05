Pegida mag geen varkens roosteren bij moskeeën Utrecht en Gouda

Anti-islambeweging Pegida mag geen varkens barbecuen bij moskeeën in Utrecht en Gouda. De gemeentes hebben vrijdag andere locaties aangewezen voor de protestacties, die tijdens de ramadan gepland waren onder het avondgebed. In andere steden gaan de moskee-barbecues mogelijk wel door.

De eerste Pegida-barbecue moest plaatsvinden op 4 juni in Utrecht, bij de Ulu-moskee in de buurt van het Centraal Station. De burgemeester, politie en justitie hebben echter besloten dat het protest daar “met het oog op mogelijk gevaar voor de openbare orde” niet kan doorgaan, zo laat de gemeente weten in een persbericht.

Pegida mag zijn demonstratie verplaatsen naar een busbaan een eind verderop. Op die plek kan beter worden ingegrepen als er incidenten zijn, redeneert de gemeente. De beweging krijgt tussen acht en tien uur ‘s avonds de tijd om actie te voeren. Maar voor “de veiligheid van demonstranten, omstanders en ordehandhavers” wel zonder “open vuur, barbecues of andere warmtebronnen”, aldus de gemeente. Ook bestek en servies moeten de Pegida-aanhangers thuis laten.

Opgebroken straat

In Gouda wilde de rechtse beweging gaan barbecuen voor de En-Nour-moskee, in het stadscentrum. Onder andere vanwege de verkeersveiligheid en een voor werkzaamheden opgebroken straat, heeft de gemeente ook daar een andere locatie aangewezen. Burgemeester Milo Schoenmaker staat naar eigen zeggen “pal voor het recht op demonstreren”:

“Ik heb dan ook serieus gekeken naar de aanvraag, hoewel de manier waarop men wil demonstreren haaks staat op waarden waar ik ook voor sta, zoals het zoeken van verbinding en het tegengaan van polarisatie. Maar een betoging moet wel veilig kunnen verlopen.”

Lees ook deze column die Christiaan Weijts schreef naar aanleiding van de geplande Pegida-acties: Barbecuen bij de moskee

Pegida heeft op Facebook zijn onbegrip geuit over het Utrechtse besluit. Volgens de beweging “buigt de burgemeester voor dreigementen met wanordelijkheden vanuit de moskeegemeenschap.”

Ook in Rotterdam, Arnhem en Den Haag wil Pegida barbecues organiseren bij moskeeën. In Rotterdam mag de manifestatie op 7 juni doorgaan: geen enkele partij in de gemeenteraad steunde een motie van Denk voor een verbod. De gemeente Arnhem laat aan NRC weten nog in beraad te zijn over de Pegida-actie. Den Haag was vrijdagavond niet bereikbaar voor toelichting.