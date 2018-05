Nu leven hier de nazaten van Hemingways kat Snow White

Honderdtachtig kilometer lang is US1, de weg die het vasteland van Florida verbindt met Key West, het zuidelijkste puntje van de Verenigde Staten. Rijden over deze Overseas Highway is een surrealistische ervaring – het voelt meer als eilandhoppen dan roadtrippen. Via tientallen bruggen, waaronder de elf kilometer lange Seven Mile Bridge, kun je zweven boven de turquoise Golf van Mexico. Soms vliegen de pelikanen en flamingo’s op ooghoogte met je mee.

Het eindpunt van de US1, aan een straat vol pastelkleurige houten huizen met veranda’s, is een betonnen boei die aangeeft dat het van hier nog maar 90 mijl varen is naar Cuba. Deze godvergeten uithoek van de Verenigde Staten is het territorium van de conchs, de naar een mosselsoort genoemde inwoners van Key West. Ze vormen een bonte verzameling vrijbuiters – kunstenaars, schrijvers, hippies, travestieten en Cubaanse vluchtelingen – die rond zonsondergang dagelijks samenkomen op Mallory Square om de zon uit te wuiven tijdens de Sunset Celebration.

Ook schrijver Ernest Hemingway (1899-1961) voelde zich aangetrokken door de relaxte Key spirit. Hij arriveerde er voor het eerst in 1928 en ontwikkelde er zijn liefde voor diepzeevissen. In Sloppy Joe’s Bar goot hij zich avond aan avond vol, bij de saloon Blue Haven keek hij naar hanengevechten en bokswedstrijden. Soms wierp hij zich op als scheidsrechter, soms betaalde hij lokale amateurboksers om tegen hem te vechten. In 1931 vestigde Hemingway zich permanent op Key West, toen hij samen met zijn echtgenote Pauline voor 8.000 dollar een vrijstaand huis in Spaanse koloniale stijl kon kopen.

Een zwembad voor 20.000 dollar

Dat huis uit 1851, gelegen tegenover de vuurtoren van Key West in een tropische oase van palmen en bananenbomen, is nu een museum. Het ligt er nog precies zo bij als toen Hemingway het in 1940 verliet, om met een nieuwe vlam naar Cuba te verhuizen. Op tafel staat zijn oude typemachine, aan de muren hangen zijn vele jachttrofeeën en in de badkamer herinneren de art deco tegeltjes aan de mode van de jaren dertig. Het voelt extra huiselijk doordat er in diverse kamers katten bezit hebben genomen van de meubelstukken en het echtelijk bed. Bijna allemaal zijn het nazaten van Snow White, Hemingways geliefde zestenige kat.

Vanaf de houten balustrade die rondom het huis loopt, heb je uitzicht op de weelderige tuin, die vol staat met kattenhuisjes. Een urinoir dat Hemingway na een verbouwing van Sloppy Joe’s mee naar huis sleepte en ombouwde tot fontein, is nu een favoriete kattendrinkplaats. Maar de meeste ruimte van het landgoed wordt ingenomen door het zwembad. Hemingway liet het in 1937 aanleggen voor de buitensporige prijs van 20.000 dollar. Daarmee was hij wel de trotse eigenaar van het eerste zwembad in heel Key West, en het enige in een omtrek van 160 kilometer.

Het verhaal gaat dat Hemingway, geschrokken van de kosten, tijdens de aanleg een penny uit zijn portemonnee haalde, in het natte cement drukte, en verkondigde: „Hier, neem mijn laatste penny ook maar!” Het muntje zit er nog steeds, aan de noordzijde van het zwembad.

Wie veel reist, kan soms het gevoel hebben door Hemingway te worden achtervolgd. Parijs, Venetië, Havana, Madrid – het zijn allemaal steden waar hij een favoriete hang-out had en waar zijn Hemingway daiquiri’s en Papa doble’s nog altijd geschonken worden. Maar hier in Key West, rondwandelend tussen de meubels die Hemingway zelf heeft meegesleept van zijn vele reizen, snuffelend door de boeken die hij las toen hij hier woonde, kom je het dichtst bij de Grote Amerikaanse Schrijver.

Hemingway House is dagelijks te bezoeken van 9-17u. 907 Whitehead Street, Key West (Florida, VS) hemingwayhome.com