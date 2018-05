Noodtoestand in São Paulo door truckerstaking

De burgemeester van São Paulo heeft vrijdag in zijn stad de noodtoestand uitgeroepen vanwege een truckerstaking die in Brazilië landelijk tot tekorten heeft geleid. Het ambtelijk apparaat is gedeeltelijk gesloten om brandstof te besparen en de stad eigent zich het recht toe om beslag te leggen op privégoederen als dat nodig is, meldt de lokale krant Folha de S.Paulo.

Vrachtwagenchauffeurs zijn al vijf dagen aan het staken tegen hoge brandstofprijzen en blokkeren snelwegen. De Braziliaanse president Michel Temer heeft inmiddels het leger toestemming gegeven om de blokkades te ruimen als de truckers niet stoppen. De huidige actievoerders zouden bestaan uit een “radicale minderheid” die niet het recht hebben om het land te verlammen, concludeert de president.

Donderdagavond werd er met een deel van vrachtwagenchauffeurs een akkoord gesloten om vijftien dagen te stoppen met de stakingen, maar alsnog ging een deel van de acties vrijdag door. De nog protesterende vrachtwagenchauffeurs willen doorgaan totdat de overheid verdere maatregelen heeft getroffen.

Brazilië, de grootste economie van Zuid-Amerika, is sterk afhankelijk van vrachtwagentransport en de staking is landelijk merkbaar. NRC-correspondent Nina Jurna ziet de gevolgen van de staking onder meer in de supermarkt in Rio de Janeiro:

“Er lagen geen eieren en meel meer. Aardappelen zijn drie keer duurder geworden dan normaal. Scholen zijn inmiddels dicht en er staan lange rijen bij tankstations, maar ook ziekenhuizen zitten in de problemen omdat medicijnen niet geleverd kunnen worden. Er ontwikkelt zich een schaarste.”

Stijgende brandstofprijzen

Suikermolens kunnen niet meer draaien omdat er geen diesel meer geleverd kan worden, autofabrikanten moeten wachten op onderdelen voor hun productie, meldt Bloomberg. In de belangrijkste haven van Brazilië, in São Paulo, raken de sojabonen op, een belangrijk exportproduct.

De crisis begon op maandag omdat de brandstofprijzen inmiddels in een jaar met vijftig procent waren toegenomen. Truckers zien hun inkomsten snel krimpen en eisen dat de brandstofaccijns nul wordt. Het staatsoliebedrijf Petrobras beloofde de dieselprijzen tien procent omlaag te brengen, maar voor de demonstrerende truckers was dat niet genoeg.