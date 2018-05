Nederlandse poppodia weren Poolse band om nazisympathieën

De Poolse band Infernal War mag dit weekend niet optreden in de poppodia van Tilburg en Amstelveen. De metalband zou op zaterdag en zondag in 013 en P60 spelen, maar die optredens zijn op het laatste moment afgelast omdat de groep een ‘naziband’ zou zijn. Dat hebben de twee muziekcentra vrijdag laten weten.

Poppodium 013 heeft via Facebook een verklaring gegeven over het besluit. Volgens een woordvoerder van de Tilburgse muziekzaal werd de organisatie pas donderdag geïnformeerd over de veronderstelde nazisympathieën van de band. Toen werd bekend dat Infernal War tijdens een tour in Verenigd Koninkrijk in opspraak was geraakt wegens naziverheerlijking.

Het poppodium heeft daarna op internet gezocht naar aanwijzingen zegt de woordvoerder tegen NRC. “Er zijn oude nummers opgedoken, die zijn opgenomen in de beginjaren van de band. In de liedteksten is sprake van naziverheerlijking.” Ook in interviews heeft de band in het verleden blijk gegeven van een fascinatie voor de nazi’s. Zo omschreef een bandlid hun muziek eens als de soundtrack van de genocide.

Extreme opvattingen in muziek

013 betreurt het dat het optreden één dag van tevoren is geschrapt. Extreme opvattingen, beeldspraak en beeldgebruik horen volgens de woordvoerder bij het genre, “maar in dit specifieke geval kunnen we alleen concluderen dat met zulke ideeën de band niet welkom is op ons stage.”

Het poppodium P60 in Amstelveen is tot dezelfde conclusie gekomen. Infernal War stond daar voor de zondag op het programma. De Poolse band staat samen met vier andere bands op het touraffiche. De andere bands zullen wel spelen in beide steden.