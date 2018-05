Miljoenenvondst in corruptieonderzoek naar oud-premier Maleisië

In een appartement in Kuala Lumpur heeft de Maleisische politie vorige week omgerekend circa 24,4 miljoen euro, juwelen, horloges en honderden luxe handtassen gevonden. Dat melden de persbureaus Bloomberg en Reuters.

De vondst werd gedaan in een onderzoek naar de handel en wandel van voormalig premier Najib Razak en zijn aandeel in de corruptiezaak rond staatsfonds 1MDB. De woningen van Razak (64) en twee van zijn kinderen werden in dat onderzoek ook doorzocht.

Grootste vondst

Het appartement waar de politie de goederen aantrof was leeg. Twee kinderen van Razak bleken wel in hetzelfde gebouw in de Maleisische hoofdstad te wonen. Het appartement waarin het geld gevonden werd is niet van de oud-premier of zijn familie, zegt woordvoerder van het onderzoek Amar Singh Ishar Singh. Van wie wel is onduidelijk.

De politie, elf telmachines en 21 bankmedewerkers zijn drie dagen bezig geweest het geld te tellen. Het is de grootste vondst van contant geld in de Maleisische geschiedenis, zei Singh vrijdag op een persconferentie. Voor de juwelen en tassen wordt nog naar manieren gezocht om ze te taxeren.

Razak verloor begin mei verrassend de verkiezingen in Maleisië. Zijn hoogbejaarde opvolger Mahathir Mohamad (92) heropende vrijwel meteen het onderzoek naar het corruptieschandaal rond investeringsfonds 1MDB, dat door onder andere Razak gebruikt zou zijn om miljoenen wit te wassen. Twee weken geleden verbood Mahathir zijn voorganger het land nog te verlaten.

Uitlevering

Razak had na de verkiezingen aangegeven het land te willen verlaten met zijn familie, maar werkt nu mee aan het onderzoek. Razak, die meer dan tien jaar premier was van Maleisië, heeft aantijgingen van corruptie altijd ontkend. Toen drie jaar geleden op mysterieuze 680 miljoen dollar op zijn rekening terechtkwam, beweerde hij dat bedrag geschonken te hebben gekregen van een Saoedische prins.