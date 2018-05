‘Mensensmokkelaars schieten asielzoekers dood in Libië’

Mensensmokkelaars hebben afgelopen woensdag in Libië het vuur geopend op migranten die aan hen probeerden te ontsnappen. De internationale hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) zegt vrijdag dat daarbij zeker vijftien mensen om het leven zijn gekomen.

Er vielen ook 25 gewonden. Zeven van hen werden met schotwonden en botbreuken in een ziekenhuis in de buurt opgenomen. Artsen van AZG verzorgden de andere gewonden. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van zo’n honderd personen die woensdagavond laat probeerden te ontsnappen uit een door de mensensmokkelaars beheerde “clandestiene gevangenis” bij Bani Walid in het noordwesten van Libië.

In november vorig jaar spraken de Afrikaanse en Europese Unie in een migratietop over moderne slavernij in Libië

De meeste Afrikaanse migranten die in Europa asiel willen aanvragen, reizen eerst naar Libië. Veel mensen komen terecht in de mensenhandel. De asielzoekers die in het gevangenenkamp zaten, waren volgens AZG al meerdere keren verhandeld door de smokkelaars, in de steden Bani Walid en Nesma in het noorden van Libië.

De meeste overlevenden zijn tieners uit onder meer Eritrea, Ethiopië en Somalië. Enkele ooggetuigen vertelden aan het personeel van AZG dat zij al drie jaar door de mensensmokkelaars werden vastgehouden.