Tom Dumoulin heeft in een groepje aangevoerd door Team Sky van Chris Froome al een gat van twee minuten geslagen op concurrent Simon Yates. De Brit was tweeënhalve week onaantastbaar, maar voor hem lijkt de Giro iets te lang te duren.

Donderdag verloor hij al de helft van zijn 56 seconden voorsprong op Dumoulin, op de zware Colle delle Finestre is die voorsprong verdampt. Dumoulin rijdt twee minuten voor op het groepje met Yates. En de etappe duurt nog 80 kilometer.

Sky driving the pace, Dumoulin and Pozzovivo following them. Yates now at 2mins, 82km to go

