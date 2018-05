Indonesië verstevigt antiterrorismewetten na familieaanslagen

Het Indonesische parlement heeft vrijdag unaniem ingestemd met strengere antiterrorismewetgeving, meldt persbureau AP. Volgens de nieuwe wetgeving mogen verdachten van terrorisme onder meerlanger worden vastgehouden. Zonder aanklachten kunnen zij nu 21 dagen vastgezet worden (eerder was dit zeven). Als verdachten officieel zijn aangeklaagd, kunnen ze nog eens tweehonderd dagen in de gevangenis worden gezet.

De wetswijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de verschillende aanslagen van afgelopen maand. Naast de dertien daders kwamen hierbij dertien kerkgangers om het leven, er vielen tientallen gewonden.

De noemer terreur

Hiernaast is de definitie van terrorisme verbreed. Vanaf nu valt “iedere daad van geweld of de dreiging van geweld op grote schaal en/of met grote gevolgen” onder de noemer terreur. Meerdere parlementariërs wensten eerder dat in de wet opgenomen werd dat er een politiek of ideologisch motief moet zijn.

Het leger krijgt bovendien een grotere rol in terrorismebestrijding, wat tot nu toe een taak was van de politie. Volgens critici zorgt deze aanpassing ervoor dat er dubbel werk verricht zal worden, voornamelijk op het gebied van inlichtingen. Zij vrezen bovendien voor “een toename van rivaliteit” tussen het leger en de politie.

Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek

Mensenrechtenactivisten waarschuwen voor “te brede en vage wetgeving”. Volgens hen heeft de Indonesische regering de wijzigingen te haastig doorgevoerd. Human Rights Watch meent dat de nieuwe wetgeving te weinig rekening houdt met de grondrechten van Indonesiërs.

De Indonesiërs zijn al jaren bezig met het vernieuwen van de antiterrorismewetgeving. Naar aanleiding van de aanslagen van afgelopen weken raakten de gesprekken in een stroomversnelling. De president van Indonesië, Joko Widodo, dreigde eerder deze maand de wetswijzigingen per decreet door te voeren als het parlement niet gauw zou instemmen.

Deze maand werd Indonesië opgeschrikt door de dodelijkste aanslagen in jaren. In Surabaya, de tweede stad van het land, vielen dertien doden nadat leden van een gezin zich op verschillende plaatsen in de stad opbliezen. Een dag later pleegde ook een ander gezin een zelfmoordaanslag. Hierbij kwamen vier daders om, er vielen tien gewonden.