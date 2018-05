Met m’n 14-jarige puberdochter ben ik een paar dagen naar Parijs. Aangezien we onze hotelkamers nog niet in mogen, wachten we even in de lobby. Na een kwartiertje komt er een onbekende vrouw naar ons toe en vraagt: „Do you want chicken?”

Nou, wij hebben niets besteld dus ik zeg vriendelijk: „No, thank you.”

Dan krijg ik een por van m’n dochter: „Mam, ze vraagt of we willen inchecken.”

