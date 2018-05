‘Hooggeplaatste Russische militair hoofdverdachte neerhalen MH17’

Een hoge Russische militair heeft een belangrijke rol gespeeld in de militaire operatie die in 2014 leidde tot het neerhalen van vlucht MH17. Twee dagen voor de crash is hij geïdentificeerd in een telefoongesprek, en ook was hij, blijkens telefoongesprekken, betrokken bij het transport van de Boekinstallatie vanuit de Russische Federatie, naar Oost-Oekraïne, en bij de terugkeer van de Boek.

Dat stelt de onderzoeksgroep Bellingcat in een vrijdag gepubliceerd rapport. Zijn militaire bijnaam was in die periode Orion, zijn werkelijke naam is Oleg Vladimirovitsj Ivannikov. Onderzoek toont aan dat de militair eerder opereerde, onder een andere naam, als minister van Defensie van de zelfverklaarde republiek Zuid-Ossetië.

Uitzonderlijk hoge stem

Volgens Bellingcat was Orion ten tijde van de crash van MH17 verantwoordelijk voor de politieke structuur van de zelfverklaarde Loegansk Republiek, in Oost-Oekraïne, en voor de militaire operaties van deze republiek. Bellingcat heeft de informatie eerder overhandigd aan het Joint Investigation Team (JIT) dat het strafrechtelijke onderzoek uitvoert naar de crash, en dat donderdag bekend maakte dat de Boek zonder twijfel afkomstig is geweest van de 53ste Brigade van de Russische krijgsmacht in Koersk.

Bellingcat zegt de militair te hebben geïdentificeerd aan de hand van databases met telefoongesprekken, en ook is kort gebeld met de man zelf. Hij werd bij die gelegenheid onder meer herkend, aldus Bellingcat, aan zijn uitzonderlijk hoge stem. Orion opereerde volgens het collectief eerder onder een andere naam, Andrej Ivanovitsj. Hij schreef eerder regelmatig artikelen over militaire kwesties. In 2014 zou hij naar Oost-Oekraïne zijn gestuurd. Hij was, aldus Bellingcat, zeer hoog in de commandolijn.