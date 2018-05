Froome wint negentiende etappe Giro en pakt roze trui

Chris Froome heeft de macht gegrepen in de Ronde van Italië. De Britse renner van Team Sky soleerde in de loodzware negentiende etappe naar de ritzege en greep zo de leiding in het algemeen klassement. Tom Dumoulin verloor tijd op Froome en blijft tweede in de strijd om de roze trui.

Rozetruidrager Simon Yates zakte in de rit over 185 kilometer van Venaria Reale naar Bardonecchia volledig door het ijs. Yates loste op Colle Delle Finestre, de tweede van vier zware beklimmingen, verloor ruim twintig minuten en is kansloos voor de eindzege. Hij viel uit de top tien.

Op dezelfde klim waar Yates zijn inzinking had, ging Froome ervandoor. Hij reed tachtig kilometer alleen aan kop en had aan de finish 3 minuten en 23 seconden gewonnen op Dumoulin. Daardoor staat de Nederlander nu 40 seconden achter op Froome in het algemeen klassement.

Dumoulin heeft nog één kans om zijn tweede Giro-zege op rij te behalen. Zaterdag staat opnieuw een pittige bergetappe op het programma, met drie beklimmingen van de eerste categorie en een aankomst bergop. De slotrit zondag in Rome zal geen verschuivingen in het klassement meer teweegbrengen: het parcours is daar volledig vlak.