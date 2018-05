Fiat Chrysler roept ruim 5,3 miljoen auto’s terug naar garage

Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles (FCA Group) roept 5,3 miljoen auto’s terug in Noord-Amerika. In de Verenigde Staten gaat het om 4,8 miljoen voertuigen, in Canada moeten 490.000 auto’s terug naar de garage. Reden is een fout in de software van de cruisecontrol, schrijft het autobedrijf vrijdag in een verklaring.

Eigenaren moeten totdat hun voertuig is nagekeken en de software is geüpdatet, geen gebruik maken van de cruisecontrol. In sommige gevallen blijft het systeem hangen en kan de bestuurder de besturing niet terug overnemen. In de verklaring schrijft FCA dat in een dergelijke situatie de chauffeur alleen door meermaals te remmen het cruisecontrolsysteem kan afbreken.

Het gaat om modellen met een automatische versnellingsbak en een benzinemotor die zijn geproduceerd tussen 2014 en 1018, waaronder de Chrysler Pacifica, de Dodge Challenger en de Jeep Wrangler.

Terugroepacties vanwege veiligheid

Volgens de automaker ontstaat de systeemfout alleen als gevolg van “een onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen”, maar het bedrijf wil desalniettemin de veiligheid van de rijdende modellen waarborgen. Er is tot nu toe geen geval bekend van een ongeluk of verwonding als gevolg van de systeemfout. Mogelijk worden ook voertuigen die in Mexico rijden teruggeroepen naar de garage. In de verklaring wordt niet duidelijk om hoeveel auto’s dat gaat. Ook wordt niet vermeld hoeveel de totaalkosten van de update zullen zijn voor het bedrijf.

Het is niet voor het eerste dat FCA voertuigen moet terugroepen vanwege een probleem met de veiligheid. In september bleek dat een defecte waterpomp in de trucks van het merk Ram zorgde voor brandgevaar. Toen moesten bijna een half miljoen wagens terug naar de garage.