Feestjes voor prinsessen en superhelden

Bijna ieder meisje heeft een prinsessenperiode en bijna alle jongens gaan door een superheldenfase. Ook als ze genderneutrale rompertjes hebben gedragen, willen ze op een dag de jurk van Assepoester of het spierballenpak van Superman.

Folkert Koelewijn



Folkert Koelewijn



Buitenshuis neemt de Disneyficatie soms hysterische vormen aan. Dat blijkt als je, zoals fotograaf Folkert Koelewijn, in het circuit van de kinderfeestjes duikt. In 2017 bezocht hij wekelijks twee of drie partijtjes waar kosten noch moeite werden gespaard om de kleine prinsjes en prinsesjes zo dicht mogelijk bij een spookjeswereld te brengen.

Folkert Koelewijn



Folkert Koelewijn



Zuurstokbuffetten, kindervisagie, roze ballonnen en unicorns. Geen oud verkleedkistje maar complete balzalen, tot in de puntjes door professionals gestyled.

Folkert Koelewijn



Folkert Koelewijn



‘Disneyficatie’ heeft geen positieve connotatie. Het refereert aan een oppervlakkig soort amusement voor luie consumenten die meer geld dan creativiteit hebben. Of zoals Koelewijn het ziet: „De beleving is een product geworden.”

Folkert Koelewijn



Folkert Koelewijn



Hij kijkt naar zijn eigen jeugd en ziet een vader die zijn afwezigheid probeerde af te kopen met dure kaartjes voor pretparken. „Het heeft de band met mijn vader niet versterkt, maar tegelijk heb ik goede herinneringen aan deze feestjes.” Met de handel in sprookjes heeft hij dan ook een haat-liefdeverhouding.

Folkert Koelewijn



Het lijkt misschien of ouders hun verwende kinderen willen plezieren. Maar we moeten niet uitsluiten dat zij net zo graag willen ontsnappen in een sprookjeswereld vol zoete beloften. Je kunt de Elsa of Spiderman in je wel onderdrukken, maar soms zijn ze sterker dan jijzelf.