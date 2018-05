Exit poll: Ieren stemmen voor liberalisering abortus

Volgens een exit poll heeft de Ierse bevolking vrijdag bij een referendum met een ruime meerderheid gestemd voor afschaffing van het grondwettelijke verbod op abortus. Dat meldt persbureau Reuters.

Uit de peiling van de Irish Times en Ipsos MRBI blijkt dat 68 procent van de Ierse kiezers voor versoepeling van de abortuswetgeving zou hebben gestemd, en 32 procent tegen.

Kiezers konden zich bij het referendum uitspreken over de vraag of ze af willen van een amendement bij de Ierse grondwet uit 1983, waarin een ongeboren kind en de moeder gelijk recht wordt toegekend op het leven. Het verbod op abortus dat daaruit voortvloeit werd in 2013 versoepeld voor gevallen waarin het leven van de zwangere vrouw in gevaar is.

Kiezers in de rij

De opkomst ligt volgens waarnemers hoog voor een referendum: volgens de publieke omroep RTE overtreft de opkomst mogelijk die van 61 procent bij de volksraadpleging in 2015, toen Ierse kiezers stemden voor de legalisering van het homohuwelijk. Bij diverse stembureau’s stonden kiezers in de rij in de hete zon.

Volgens de Ierse premier Leo Varadkar, die voorstander is van de wetswijziging, is de hoge opkomst mogelijk “een goed teken”.

Ierse kiezers stemden in 1995 nipt voor de legalisering van echtscheiding. In 2015 was Ierland het eerste land dat het homohuwelijk per referendum goedkeurde. De kwestie van abortus verdeelt het katholieke Ierland echter in hoge mate.

Het tellen van de stemmen begint op zaterdagochtend, en de definitieve uitslag van het referendum over abortus wordt in de loop van de morgen verwacht.