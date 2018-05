Eigenaren sauna verdacht van stiekem filmen bezoekers

De eigenaren van een sauna in het Gelderse Nederasselt worden verdacht van het stiekem filmen van bezoekers. Het onderzoek naar de naaktbeelden uit de sauna die op internet belandden is afgerond, meldt de politie vrijdag. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat zich verder buigen over de zaak.

Elf bezoekers hebben volgens de politie aangifte gedaan tegen de sauna nadat ze beelden van zichzelf hadden teruggevonden op pornosites. Het materiaal dat op internet terechtkwam, was afkomstig van vier camera’s die zichtbaar waren voor de bezoekers. Maar in de sauna hing ook een verborgen camera: die zat verstopt in een rookmelder in de massageruimte.

Een man uit het Friese Drachten die al eerder in beeld was in het onderzoek, blijft ook verdachte. Hij is degene die de politie verdenkt van het via een hack verkrijgen en vervolgens uploaden van de beelden. Wanneer de hack precies plaatsvond, is niet te bepalen: de computer van de sauna is in juni vorig jaar gewist. Zeker is volgens de politie wel dat de verdachte vóór november 2016 zijn slag sloeg. Daarna werd de computer namelijk voorzien van betere beveiliging.

Handbalsters

De zaak kwam in maart aan het rollen, nadat naaktbeelden uit de Gelderse sauna van speelsters van het Nederlands handbalteam op internet waren verschenen. Sommige handbalsters waren herkenbaar en geheel naakt te zien. Het Nederlandse Handbalverbond deed aangifte. De pornosites waarop de opnames stonden, hebben die verwijderd. Dat het materiaal elders opduikt, kan de politie naar eigen zeggen echter niet voorkomen. “Het uploaden is elke keer weer een nieuw strafbaar feit”, waarschuwt de politie.

De Autoriteit Persoonsgegevens is nog bezig met een eigen onderzoek naar de camera’s in de sauna in Nederasselt. In maart maakte de privacywaakhond bekend dat er tussen de twintig en dertig meldingen waren binnengekomen over camera’s in Nederlandse sauna’s.