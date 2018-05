Mensen uit Raqqa in Syrië, zwemmen in de Eufraat. De Eufraat is de belangrijkste rivier in het Midden-Oosten. De rivier, met een lengte van 2.735 kilometer, begint in Noordoost-Turkije en stroomt via Syrië naar Irak waar hij uitmondt in de Perzische Golf. Irak en Syrië zijn voor een groot deel van hun watervoorziening aangewezen op het water uit deze rivier en maken zich ernstig zorgen over het Turkse GAP-project waarbij d.m.v. stuwdammen delen van Turkije onder water worden gezet en de waterloop van de Eufraat zo goed als afgesloten zou kunnen worden.

Foto Aboud Hamam / REUTERS