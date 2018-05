Dit zijn de beste Nederlandse modefestivals van deze zomer

1. Arnhem: State of Fashion

In 2013 werd in Arnhem de laatste modebiënnale gehouden. Daarna was het geld voor de manifestatie, die drie keer artistiek werd geleid door Piet Paris, een keer door Joffrey Moolhuizen en een keer door Lidewij Edelkoort – op. Bovendien vielen de bezoekcijfers tegen. Niettemin komt er deze zomer een vervolg, onder een nieuwe naam: State of Fashion.

„We zitten inmiddels in een heel nieuwe tijd , zegt curator José Teunissen, die eerder onder meer modeconservator was bij het Centraal Museum en tentoonstellingen maakte in museum Boijmans Van Beuningen en nu dean is bij het London College of Fashion.

Het gaat nu volgens haar niet meer zozeer om de nieuwe ontwerpers, maar om het modesysteem zelf: hoe zit dat in elkaar, hoe kan het anders (lees: duurzamer en eerlijker)? State of Fashion wil dat laten zien, zonder te educatief of te moralistisch te worden. ‘Searching for the new luxury’ is het thema van de eerste editie.

Er zijn lezingen en debatten over het onderwerp, maar het hart van State of Fashion is een tentoonstelling die grote en onbekende namen samenbrengt, die allemaal streven naar een verantwoorde manier van produceren. Zo is er bijvoorbeeld een installatie van meer dan honderd tassen van Vivienne Westwood, die ze in Afrika heeft laten maken van lokale materialen en met lokale technieken. Van Viktor & Rolf is er de collectie die het duo van restmaterialen voor Zalando ontwierp, van Hermès een aantal items uit de ‘petit h’-collectie, gemaakt van restjes leer en zijde.

Zelfs H&M doet mee, met de Conscious-collectie, die is gemaakt van milieuvriendelijke materialen én met hun jaarlijkse wedstrijd The Global Change Award. Een van de recente winnaars bedacht een manier om zijde-achtig textiel te maken van sinaasappelschillen. Het Italiaanse luxemerk Salvatore Ferragamo heeft daar weer een kleine collectie van gemaakt, die te zien zal zijn. Van de jonge Nederlandse Liselore Frowijn zullen stukken van ananasleer worden opgesteld. „Normaal is het moeilijk om uiteenlopende merken bij elkaar te krijgen”, zegt Teunissen. „Maar in deze context doet niemand moeilijk.”

Van 1 juni tot en met 22 juli (uitgezonderd de meeste maandagen) in de Melkfabriek, Arnhem. (stateoffashion.org) Van 21 t/m 24 juni zijn ook de Arnhemse Stockdagen, waar met korting kleding te koop is van meer dan 100 ontwerpers en merken. Arnhemsestockdagen.nl