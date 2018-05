De Swaan voorgedragen als president-commissaris ABN Amro

Tom de Swaan (72) is voorgedragen als de nieuwe president-commissaris van ABN Amro. De positie wordt nu tijdelijk gevuld door Steven Ten Have. Eerder dit jaar moest Olga Zoutendijk vertrekken als hoofd van de raad van commissarissen na kritiek op haar leiderschap.

De nominatie voor de functie die de toezichthouder vier jaar moet gaan bekleden zal binnenkort voorgelegd worden aan een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Volgens Ten Have heeft De Swaan “uitgebreide kennis en ervaring zowel nationaal als internationaal, in de financiële sector en op andere plekken”, meldt ABN Amro in een verklaring.

De Swaan was van 1999 tot 2006 al bestuurder en financieel directeur bij ABN Amro. De afgelopen jaren was hij bestuursvoorzitter van de Zwitserse verzekeraar Zurich. Eerder zat de econoom onder meer in de directie van Nederlandsche Bank.

Spanningen tussen raad van commissarissen en bestuur

Zijn voorganger Zoutendijk moest eerder dit jaar vroegtijdig opstappen. De voormalige president-commissaris was nog geen twee jaar in functie maar zou zich te veel gedragen als bestuursvoorzitter, en niet als toezichthouder.

De Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank doen onderzoek naar aanleiding van het terugtreden van Zoutendijk. Daaruit moet duidelijk worden of de eerdere spanningen tussen de raad van commissarissen en het bestuur met haar vertrek afgelopen zijn.